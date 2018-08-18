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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 12:05
Первый написав:На фотках лазурний блюз.
Нє то Нє.
Значить все Ок. Ніяких надр, розборок і решти нічого там не було..
А, то ви про Туманяна 15а, а не Туманяна 3.
На Туманяна 15а, котрий Лазурний блюз, вже ніби всі спори розв'язали. Була тяганина з Укртелефільм, сотня заставних квартир, що на аукціоні продавали в 2016 ще. Наразі там цілком нормальні документи, навіть іпотечні відділи банків носом не крутять
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Faceless
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:29
Смотрите, сколько вам бабла подогнали на рынок элитного жилья! О какой стагнации тут может идти речь, что за глупости?!
За оцінками Chainalysis, українські трейдери в сукупності заробили близько $ 400 млн у вигляді отриманого прибутку у Bitcoin у минулому році. https://news.finance.ua/ua/news/-/49450 ... na-bitcoin
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Libo
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:52
Libo написав:
Смотрите, сколько вам бабла подогнали на рынок элитного жилья! О какой стагнации тут может идти речь, что за глупости?!
За оцінками Chainalysis, українські трейдери в сукупності заробили близько $ 400 млн у вигляді отриманого прибутку у Bitcoin у минулому році. https://news.finance.ua/ua/news/-/49450 ... na-bitcoin
А откуда еще в Киеве могут появляться Урусы?
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airmax78
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:51
Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.
Об этом сообщил глава комитета Данил Гетманцев в Telegram, трансляция заседания комитета 9 июня.
Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.
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zzzzzz
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:17
zzzzzz написав:
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З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.[/b]
[/quote]
не уверен, что это сильно повлияет на привлекательность депозитов, особенно валютных
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sequence
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:36
Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%
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zzzzzz
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:40
zzzzzz написав:
Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%
и ценовой пузырь на 3-5% сдуется, потому что аренда такой доход не генерирует, арендные ставки не растут. Деньги вернутся через банковскую систему в деп.сертификаты. я об этом ещё в январе писал.
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vitaliian
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:46
vitaliian написав: zzzzzz написав:
Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%
и ценовой пузырь на 3-5% сдуется, потому что аренда такой доход не генерирует, арендные ставки не растут. Деньги вернутся через банковскую систему в деп.сертификаты. я об этом ещё в январе писал.
А если еще ФРС начнет ставки повышать, будет шампунь и кондиционер в одном флаконе.
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zzzzzz
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:53
zzzzzz написав: vitaliian написав: zzzzzz написав:
Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%
и ценовой пузырь на 3-5% сдуется, потому что аренда такой доход не генерирует, арендные ставки не растут. Деньги вернутся через банковскую систему в деп.сертификаты. я об этом ещё в январе писал.
А если еще ФРС начнет ставки повышать, будет шампунь и кондиционер в одном флаконе.
Точно. Ібо некуй!
Світовий банк прогнозує зростання економіки в 2021 році на 5,6%. Це найшвидший вихід із рецесії за останні 80 років
Ща фрс відрегулює вискочок зі світового банку
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Первый
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