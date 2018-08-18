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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7604760576067607>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:14

Тарифи на компослуги за рік зросли на 35%

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:24

  vitaliian написав:Зображення

Cледующей зимой регионы восстанут...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:27

  Faceless написав:
stas_rst написав:запитання до компетентних і практиків: яка середня вартість прицентралля (правий берег, зручна логістика в центр щодня) на моменті ?
Можна або в розрізі м2 або загальну вартість готової (з нормальним ремонтом під заселення і косметику) 2-3К від 60 м2 в нестарому житлофонді з інфраструктурою. Не котлован.
ОЛХ і тому подібні агрегатори, імхо, далекі від реальності.
Імхо 120к і вище

Дякую за одну відповідь ! Тільки, по ходу, один модер Faceless орієнтується в темі, ну й ще Конговець та декілька колег, які по цьому та інших питаннях коментували раніше в ПП, за що вдячний!
А на загал - усі решта просто бла-бла-бла про все на світі, окрім теми ?
Дійсно важлива ваша порада чи інфа.
Наперед дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:04

  BIGor написав:Cледующей зимой регионы восстанут...


Не только не восстанем, а еще тебе по губам надаём. :P
Как не стыдно?! :oops: Пропиваешь ведь больше, чем за тепло, воду, свет платишь. Я уже молчу про проституток. :oops: А на комуналку им жлобно.
Навоз. Скотина. Мужики. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:25

  Libo написав:
  BIGor написав:Cледующей зимой регионы восстанут...


Не только не восстанем, а еще тебе по губам надаём. :P
Как не стыдно?! :oops: Пропиваешь ведь больше, чем за тепло, воду, свет платишь. Я уже молчу про проституток. :oops: А на комуналку им жлобно.
Навоз. Скотина. Мужики. :?


Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб.
Зараз буде +- так же.
Зп виросла на 40 %


Бігору хочеться повстання... ну таке.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:33

  Первый написав:
  Libo написав:
  BIGor написав:Cледующей зимой регионы восстанут...


Не только не восстанем, а еще тебе по губам надаём. :P
Как не стыдно?! :oops: Пропиваешь ведь больше, чем за тепло, воду, свет платишь. Я уже молчу про проституток. :oops: А на комуналку им жлобно.
Навоз. Скотина. Мужики. :?


Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб.
Зараз буде +- так же.
Зп виросла на 40 %


Бігору хочеться повстання... ну таке.

самое интересное что те кто набрасывают на вентилятор "Тарифи на компослуги за рік зросли на 35%" просто "полезные идиоты" для опзж
посмотрел платежки по своим объектам от июня 2020го, тарифы не выросли ни на отопление ни на г/в ни на х/в, только по ээ убрали льготные 100квт/ч что прибавило к месячному платежу аж 78грн, согласен это много, реально повод для "восстания") как того очень хотят рабинович с братвой...
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
речь шла не о коммуналке, а о тарифах, есть шо возразить?


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kingkongovets
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