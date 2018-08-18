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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 18:14
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vitaliian
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BIGor
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Додано: Сер 09 чер, 2021 18:27
Faceless написав:
stas_rst написав:запитання до компетентних і практиків: яка середня вартість прицентралля (правий берег, зручна логістика в центр щодня) на моменті ?
Можна або в розрізі м2 або загальну вартість готової (з нормальним ремонтом під заселення і косметику) 2-3К від 60 м2 в нестарому житлофонді з інфраструктурою. Не котлован.
ОЛХ і тому подібні агрегатори, імхо, далекі від реальності.
Імхо 120к і вище
Дякую за одну відповідь ! Тільки, по ходу, один модер Faceless
орієнтується в темі, ну й ще Конговець
та декілька колег, які по цьому та інших питаннях коментували раніше в ПП, за що вдячний!
А на загал - усі решта просто бла-бла-бла про все на світі, окрім теми ?
Дійсно важлива ваша порада чи інфа.
Наперед дякую!
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stas_rst
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:04
BIGor написав:
Cледующей зимой регионы восстанут...
Не только не восстанем, а еще тебе по губам надаём.
Как не стыдно?!
Пропиваешь ведь больше, чем за тепло, воду, свет платишь. Я уже молчу про проституток.
А на комуналку им жлобно.
Навоз. Скотина. Мужики.
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Libo
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:25
Libo написав: BIGor написав:
Cледующей зимой регионы восстанут...
Не только не восстанем, а еще тебе по губам надаём.
Как не стыдно?!
Пропиваешь ведь больше, чем за тепло, воду, свет платишь. Я уже молчу про проституток.
А на комуналку им жлобно.
Навоз. Скотина. Мужики.
Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб.
Зараз буде +- так же.
Зп виросла на 40 %
Бігору хочеться повстання... ну таке.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:33
Первый написав: Libo написав: BIGor написав:
Cледующей зимой регионы восстанут...
Не только не восстанем, а еще тебе по губам надаём.
Как не стыдно?!
Пропиваешь ведь больше, чем за тепло, воду, свет платишь. Я уже молчу про проституток.
А на комуналку им жлобно.
Навоз. Скотина. Мужики.
Газ зимою 2019 року був по 8.54 за куб.
Зараз буде +- так же.
Зп виросла на 40 %
Бігору хочеться повстання... ну таке.
самое интересное что те кто набрасывают на вентилятор "Тарифи на компослуги за рік зросли на 35%"
просто "полезные идиоты" для опзж
посмотрел платежки по своим объектам от июня 2020го, тарифы не выросли ни на отопление ни на г/в ни на х/в, только по ээ убрали льготные 100квт/ч что прибавило к месячному платежу аж 78грн, согласен это много, реально повод для "восстания") как того очень хотят рабинович с братвой...
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:27
а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:32
kingkongovets написав:
виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)
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vitaliian
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:42
Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
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BIGor
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:44
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
речь шла не о коммуналке, а о тарифах, есть шо возразить?
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kingkongovets
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