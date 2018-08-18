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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:48
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5238095#p5238095
kingkongovets написав:
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
речь шла не о коммуналке, а о тарифах, есть шо возразить?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:53
kingkongovets написав:
а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?
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по этой теме сюдаГде лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:12
Прохожий написав: kingkongovets написав:
а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?
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по этой теме сюдаГде лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Якби ж то!
Любитель системної боротьби з бараками і общажками - весь час намагається всунути свого довгого носа на форум про київську нерухомість.
Хоча тут нікого не цікавлять ні бараки в Києві, ні дешеві квартири в Закиєвських Єпенях.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:21
vitaliian написав: kingkongovets написав:
виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)
Про Ирпень или хорошее или ничего.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:24
airmax78 написав: vitaliian написав: kingkongovets написав:
виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)
Про Ирпень или хорошее или ничего.
Про Ірпінь і т.п. - інформація тут Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:25
airmax78 написав: vitaliian написав: kingkongovets написав:
виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)
Про Ирпень или хорошее или ничего.
або правду!
з.і.
по ходу Київ стає придатком Ірпеня
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