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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7604760576067607

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:48

  kingkongovets написав:
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
речь шла не о коммуналке, а о тарифах, есть шо возразить?


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https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5238095#p5238095
  change_pm написав:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:53

  kingkongovets написав:а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?


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по этой теме сюда
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:12

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?


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по этой теме сюда
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Якби ж то!
Любитель системної боротьби з бараками і общажками - весь час намагається всунути свого довгого носа на форум про київську нерухомість.

Хоча тут нікого не цікавлять ні бараки в Києві, ні дешеві квартири в Закиєвських Єпенях.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:21

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)

Про Ирпень или хорошее или ничего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:24

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)

Про Ирпень или хорошее или ничего.

Про Ірпінь і т.п. - інформація тут
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:25

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)

Про Ирпень или хорошее или ничего.

або правду!

з.і.
по ходу Київ стає придатком Ірпеня
flyman
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  #<1 ... 7604760576067607
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