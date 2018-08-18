Додано: Сер 09 чер, 2021 22:37

Faceless написав: BIGor написав: Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком... У мегя тоже коммуналка почти не изменилась. Как так? У мегя тоже коммуналка почти не изменилась. Как так?

"Передайте Ильичу, нам и десять по плечу". (с)Крыша, вода, свет, тепло в доме - величайшее достижение современного общества. В пещерах этого не было и жилось тогда не очень. За всё это надо достойно и вовремя платить. Многие тут плачут, что инфраструктура на 90% изношена. А за что её обновлять? За три копейки, которые даже не все платят? Какие могут быть еще варианты? Всё дорожает это нормально, а комуналка пусть будет советская 3 крб. с квартиры? Утонем тогда в мусоре и г., будем мерзнуть и снова побежим по америкам и польшам. С меня хватит.Пусть повышают. Абы було.