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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:44
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
речь шла не о коммуналке, а о тарифах, есть шо возразить?
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:53
kingkongovets написав:
а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?
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по этой теме сюдаГде лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:21
vitaliian написав: kingkongovets написав:
виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)
Про Ирпень или хорошее или ничего.
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airmax78
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:38
airmax78 написав:
Про Ирпень или хорошее или ничего.
Да ладно вам про Ирпень спорить.
Через 5 лет будет обычным районом Киева как Святошин или Нивки. Заберёт их боксёр под своё крыло. Дороги начнут перекрывать, чтоб им метро туда строили и хорошие развязки. Допевают они уже свою ирпеньскую песню. Гоноровыми киевлянами станут.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:39
flyman написав:
з.і.
по ходу Київ стає придатком Ірпеня
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей уже назначил дату Межгалактического Шахматного Турнира?
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antey1969
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:04
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
У меня тоже коммуналка почти не изменилась. Как так?
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Faceless
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:35
Faceless написав:
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
У мегя тоже коммуналка почти не изменилась. Как так?
Патаму шо мажор. Вам же написали.
У ззззззз вже в хрущі комуналка 2000 дол.
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Первый
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:37
Faceless написав:
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
У мегя тоже коммуналка почти не изменилась. Как так?
"Передайте Ильичу, нам и десять по плечу". (с)
Крыша, вода, свет, тепло в доме - величайшее достижение современного общества. В пещерах этого не было и жилось тогда не очень. За всё это надо достойно и вовремя платить. Многие тут плачут, что инфраструктура на 90% изношена. А за что её обновлять? За три копейки, которые даже не все платят? Какие могут быть еще варианты? Всё дорожает это нормально, а комуналка пусть будет советская 3 крб. с квартиры? Утонем тогда в мусоре и г., будем мерзнуть и снова побежим по америкам и польшам. С меня хватит.
Пусть повышают. Абы було.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 23:26
PS Мы еще столкнемся с проблемой среднего и капитального ремонта наших домов. Сейчас на это большинство не скидывается. Квартиры и дома в частной собственности. Ремонтирует хозяин. Вот тогда начнется.
У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.
Короче, нас ждет еще тот дурдом. Если быстро не урегулируют эту проблему законодательно.
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