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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7605760676077608>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
речь шла не о коммуналке, а о тарифах, есть шо возразить?


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:53

  kingkongovets написав:а шо там с отключениями света в ирпене?
оттуда поступают многочисленные просьбы о помощи и даже мольбы об эвакуации в более цивилизованные районы
виталик, шо там бл у вас происходит?


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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:21

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:виталик, шо там бл у вас происходит?
попросили про ирпень больше здесь не писать, извините. пс рад что вы вернулись)

Про Ирпень или хорошее или ничего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:38

  airmax78 написав:Про Ирпень или хорошее или ничего.


Да ладно вам про Ирпень спорить.
Через 5 лет будет обычным районом Киева как Святошин или Нивки. Заберёт их боксёр под своё крыло. Дороги начнут перекрывать, чтоб им метро туда строили и хорошие развязки. Допевают они уже свою ирпеньскую песню. Гоноровыми киевлянами станут. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:39

  flyman написав:
з.і.
по ходу Київ стає придатком Ірпеня

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей уже назначил дату Межгалактического Шахматного Турнира?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
У меня тоже коммуналка почти не изменилась. Как так?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:35

  Faceless написав:
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
У мегя тоже коммуналка почти не изменилась. Как так?

Патаму шо мажор. Вам же написали.

У ззззззз вже в хрущі комуналка 2000 дол.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:37

  Faceless написав:
BIGor написав:Везде цены на комуналку растут (что и подтверждают данные госкомстата), только у примажёренных полковников и прокуроров все пучком...
У мегя тоже коммуналка почти не изменилась. Как так?


"Передайте Ильичу, нам и десять по плечу". (с) :lol:

Крыша, вода, свет, тепло в доме - величайшее достижение современного общества. В пещерах этого не было и жилось тогда не очень. За всё это надо достойно и вовремя платить. Многие тут плачут, что инфраструктура на 90% изношена. А за что её обновлять? За три копейки, которые даже не все платят? Какие могут быть еще варианты? Всё дорожает это нормально, а комуналка пусть будет советская 3 крб. с квартиры? Утонем тогда в мусоре и г., будем мерзнуть и снова побежим по америкам и польшам. С меня хватит. :arrow: Пусть повышают. Абы було. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:26

PS Мы еще столкнемся с проблемой среднего и капитального ремонта наших домов. Сейчас на это большинство не скидывается. Квартиры и дома в частной собственности. Ремонтирует хозяин. Вот тогда начнется.
У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.
Короче, нас ждет еще тот дурдом. Если быстро не урегулируют эту проблему законодательно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 01:34

Libo паркинг в черниговском селе? В киевских паркингах абонка 600 грн. на его обслуживание. По крайней мере на оболоне,
vitaliian
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