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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7605760676077608

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 03:08

  Serg-ik написав:
  Елена8 написав:Никто в законопроекте про первое событие при оплате не говорит - говорится, что НДС насчитают в момент оформления права собственности. Ситуацию, когда оформляется право собственности на построенную квартиру, которая не оплачена, сложно представить

Не читал, но осуждаю :-)
Возможно для готового жилья сделают специальное исключение относительно даты начисления НДС. Я исходил из общего правила первого события

Вот именно- «не читал, но осуждаю»-это про вас. Первым событием является оформление права собственности, потому что договора по инвестированию в строительство - это договора покупки ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ и оплачивается покупка имущественных прав- а не готовой квартиры. А первое событие по готовой квартире- оформление права собственности
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 03:11

Это то же самое- > если вы инвестировали в жилье до брака, а право собственности оформили после заключения брака, то при разводе квартира делится пополам или через суды нужно доказывать, что сам все оплатил и это не всегда успешно срабатывает - спросите в отделе продаж любого застройщика. Потому что платил и покупал по договору имущественные права, а не квартиру
Елена8
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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  #<1 ... 7605760676077608
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