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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 чер, 2021 03:08
Serg-ik написав: Елена8 написав:
Никто в законопроекте про первое событие при оплате не говорит - говорится, что НДС насчитают в момент оформления права собственности. Ситуацию, когда оформляется право собственности на построенную квартиру, которая не оплачена, сложно представить
Не читал, но осуждаю
Возможно для готового жилья сделают специальное исключение относительно даты начисления НДС. Я исходил из общего правила первого события
Вот именно- «не читал, но осуждаю»-это про вас. Первым событием является оформление права собственности, потому что договора по инвестированию в строительство - это договора покупки ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ и оплачивается покупка имущественных прав- а не готовой квартиры. А первое событие по готовой квартире- оформление права собственности
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Додано: Чет 10 чер, 2021 03:11
Это то же самое- > если вы инвестировали в жилье до брака, а право собственности оформили после заключения брака, то при разводе квартира делится пополам или через суды нужно доказывать, что сам все оплатил и это не всегда успешно срабатывает - спросите в отделе продаж любого застройщика. Потому что платил и покупал по договору имущественные права, а не квартиру
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