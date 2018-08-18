RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7604760576067607

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:26

PS Мы еще столкнемся с проблемой среднего и капитального ремонта наших домов. Сейчас на это большинство не скидывается. Квартиры и дома в частной собственности. Ремонтирует хозяин. Вот тогда начнется.
У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.
Короче, нас ждет еще тот дурдом. Если быстро не урегулируют эту проблему законодательно. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9845
З нами з: 14.11.11
Подякував: 388 раз.
Подякували: 4225 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 01:34

Libo паркинг в черниговском селе? В киевских паркингах абонка 600 грн. на его обслуживание. По крайней мере на оболоне,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7412
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 03:08

  Serg-ik написав:
  Елена8 написав:Никто в законопроекте про первое событие при оплате не говорит - говорится, что НДС насчитают в момент оформления права собственности. Ситуацию, когда оформляется право собственности на построенную квартиру, которая не оплачена, сложно представить

Не читал, но осуждаю :-)
Возможно для готового жилья сделают специальное исключение относительно даты начисления НДС. Я исходил из общего правила первого события

Вот именно- «не читал, но осуждаю»-это про вас. Первым событием является оформление права собственности, потому что договора по инвестированию в строительство - это договора покупки ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ и оплачивается покупка имущественных прав- а не готовой квартиры. А первое событие по готовой квартире- оформление права собственности
Елена8
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 03:11

Это то же самое- > если вы инвестировали в жилье до брака, а право собственности оформили после заключения брака, то при разводе квартира делится пополам или через суды нужно доказывать, что сам все оплатил и это не всегда успешно срабатывает - спросите в отделе продаж любого застройщика. Потому что платил и покупал по договору имущественные права, а не квартиру
Елена8
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 06:17

  Libo написав:PS Мы еще столкнемся с проблемой среднего и капитального ремонта наших домов. Сейчас на это большинство не скидывается. Квартиры и дома в частной собственности. Ремонтирует хозяин. Вот тогда начнется.
У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.
Короче, нас ждет еще тот дурдом. Если быстро не урегулируют эту проблему законодательно. 8)

Паркінги є лише в новобудах.
Тобто їлітні культурні мешканці новобудів, яких мінімум 500 чоловік на будинок, не бажають скинутись по 10 доларів на ремонт власного помешкання?

Тобто що радянській забудовв, що в 25-поверхових пінопластових свічках - живуть люди однієї ментальної "культури"!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22005
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7604760576067607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2063, 2064, 2065
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20644 3583700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 222161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23013
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.