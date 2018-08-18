Додано: Чет 10 чер, 2021 08:06

Frant написав: Тобто їлітні культурні мешканці їлітних новобудів, яких мінімум 500 чоловік на будинок, не бажають скинутись по 10 доларів на ремонт власного помешкання? Тобто їлітні культурні мешканці їлітних новобудів, яких мінімум 500 чоловік на будинок, не бажають скинутись по 10 доларів на ремонт власного помешкання?

у вас представление о жизни в новостроях примерно как о жизни на марсе. Представьте себе жк на 500 квартир средней площадью 50 м2. Даже по дешманскому тарифу 8грн/м осбб получает 200 ТЫСЯЧ грн в месяц. (на практике чуть меньше - платят не все). Если за эти деньги что=то течёт/подмокает/отклеивается, значит руководство осбб их беспощадно тырит, для обслуживания дома это реально огромные деньги. Фантазии на тему "новострой через 20 лет превратится в хрущ" у людей далеких от понимания предмета.Проблемы у советского малоэтажного фонда.1. их по 50 лет толком не ремонтировали, то есть проблемы накапливались соответственно ценник их устранения увеличивался.2. в малоэтажном доме общая площадь меньше чем в 10-20 этажках поэтому бюджет осбб (если он создан) соответственно меньше, чего впритык хватит на зарплату, налоги, уборку мопов и вывоз мусора. По факту в малоэтажных строениях цена обслуживания на 1м2 получается значительно выше, справедливый тариф для 5ти - этажки (чтоб ничего не текло) 30-40 грн м2.3. недоговороспособность жителей старого фонда, люди советской закалки не понимают что такое осбб, потому что привыкли платить 5 копеек жэку и получать услуг ровно на 5 копеек. и другой контингент не заинтересованный в осбб по своим причинам.4. низкая платежеспособность жителей хрущей, какая проблема скинуться по 5-10куе с квартиры, отштукатурить фасад, заменить шифер на более современные материалы, окна, причесать балконы по единому образцу, огородить и облагородить территорию, поставить скамейки, альтанку, детскую площадку, газоны с цветами, футбольное поле (статуи, фонтаны и павлины при желании). У кого есть на это деньги в итоге съежзает, потому что в советском фонде этого не будет никогда.5. жэки, это отдельная история, 2х словах это бездонная бочка. Какой не сделай тариф, хоть 100 грн, денег жэку всегда не хватит, потому что его начальник лучше вас знает куда и как их потратить.