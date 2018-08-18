|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 23:26
PS Мы еще столкнемся с проблемой среднего и капитального ремонта наших домов. Сейчас на это большинство не скидывается. Квартиры и дома в частной собственности. Ремонтирует хозяин. Вот тогда начнется.
У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.
Короче, нас ждет еще тот дурдом. Если быстро не урегулируют эту проблему законодательно.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9845
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 4226 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 10 чер, 2021 01:34
Libo паркинг в черниговском селе? В киевских паркингах абонка 600 грн. на его обслуживание. По крайней мере на оболоне,
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7415
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1385 раз.
- Подякували: 1996 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 03:08
Serg-ik написав: Елена8 написав:
Никто в законопроекте про первое событие при оплате не говорит - говорится, что НДС насчитают в момент оформления права собственности. Ситуацию, когда оформляется право собственности на построенную квартиру, которая не оплачена, сложно представить
Не читал, но осуждаю
Возможно для готового жилья сделают специальное исключение относительно даты начисления НДС. Я исходил из общего правила первого события
Вот именно- «не читал, но осуждаю»-это про вас. Первым событием является оформление права собственности, потому что договора по инвестированию в строительство - это договора покупки ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ и оплачивается покупка имущественных прав- а не готовой квартиры. А первое событие по готовой квартире- оформление права собственности
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1247
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 03:11
Это то же самое- > если вы инвестировали в жилье до брака, а право собственности оформили после заключения брака, то при разводе квартира делится пополам или через суды нужно доказывать, что сам все оплатил и это не всегда успешно срабатывает - спросите в отделе продаж любого застройщика. Потому что платил и покупал по договору имущественные права, а не квартиру
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1247
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 06:17
Libo написав:
PS Мы еще столкнемся с проблемой среднего и капитального ремонта наших домов. Сейчас на это большинство не скидывается. Квартиры и дома в частной собственности. Ремонтирует хозяин. Вот тогда начнется.
У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.
Короче, нас ждет еще тот дурдом. Если быстро не урегулируют эту проблему законодательно.
Паркінги є лише в новобудах.
Тобто їлітні культурні мешканці їлітних новобудів, яких мінімум 500 чоловік на будинок, не бажають скинутись по 10 доларів на ремонт власного помешкання?
Тобто що в радянській забудові, що в 25-поверхових пінопластових свічках - живуть люди однієї ментальної "культури"!
У "системного борця з радянськими общажками" біля київських промзон - очевидно, почнеться запой від такої новини..
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22009
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1358 раз.
- Подякували: 2277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 07:29
Не вистачає графіків падінння зп і нерухомості від зРадіо.
Беспристрастного філігранного перетворення білого в чорне і навпаки.
Його що забанили? 2.5 місяці до грандіозного падіння. Нервую.
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16072
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:06
Frant написав:
Тобто їлітні культурні мешканці їлітних новобудів, яких мінімум 500 чоловік на будинок, не бажають скинутись по 10 доларів на ремонт власного помешкання?
у вас представление о жизни в новостроях примерно как о жизни на марсе. Представьте себе жк на 500 квартир средней площадью 50 м2. Даже по дешманскому тарифу 8грн/м осбб получает 200 ТЫСЯЧ грн в месяц. (на практике чуть меньше - платят не все). Если за эти деньги что=то течёт/подмокает/отклеивается, значит руководство осбб их беспощадно тырит, для обслуживания дома это реально огромные деньги. Фантазии на тему "новострой через 20 лет превратится в хрущ" у людей далеких от понимания предмета.
Проблемы у советского малоэтажного фонда.
1. их по 50 лет толком не ремонтировали, то есть проблемы накапливались соответственно ценник их устранения увеличивался.
2. в малоэтажном доме общая площадь меньше чем в 10-20 этажках поэтому бюджет осбб (если он создан) соответственно меньше, чего впритык хватит на зарплату, налоги, уборку мопов и вывоз мусора. По факту в малоэтажных строениях цена обслуживания на 1м2 получается значительно выше, справедливый тариф для 5ти - этажки (чтоб ничего не текло) 30-40 грн м2.
3. недоговороспособность жителей старого фонда, люди советской закалки не понимают что такое осбб, потому что привыкли платить 5 копеек жэку и получать услуг ровно на 5 копеек. и другой контингент не заинтересованный в осбб по своим причинам.
4. низкая платежеспособность жителей хрущей, какая проблема скинуться по 5-10куе с квартиры, отштукатурить фасад, заменить шифер на более современные материалы, окна, причесать балконы по единому образцу, огородить и облагородить территорию, поставить скамейки, альтанку, детскую площадку, газоны с цветами, футбольное поле (статуи, фонтаны и павлины при желании). У кого есть на это деньги в итоге съежзает, потому что в советском фонде этого не будет никогда.
5. жэки, это отдельная история, 2х словах это бездонная бочка. Какой не сделай тариф, хоть 100 грн, денег жэку всегда не хватит, потому что его начальник лучше вас знает куда и как их потратить.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7415
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1385 раз.
- Подякували: 1996 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:15
Frant написав:
Тобто що в радянській забудові, що в 25-поверхових пінопластових свічках - живуть люди однієї ментальної "культури"!
Так и есть.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5678
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 1151 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:35
vitaliian написав:
.. Представьте себе жк на 500 квартир средней площадью 50 м2. Даже по дешманскому тарифу 8грн/м осбб получает 200 ТЫСЯЧ грн в месяц. (на практике чуть меньше - платят не все). Если за эти деньги что=то течёт/подмокает/отклеивается, значит руководство осбб их беспощадно тырит, для обслуживания дома это реально огромные деньги
. ..
у меня чо-та плохо с математикой.
у меня в новом доме ОСББ как раз на 500 квартир, - это 7 парадных по 16 этажей.
За невероятные 200К гривен (ваша версия) надо: 1) платить ЗП персоналу: директор, уборщицы, диспетчер.. - сколько вам не жалко выделить на все, кроме охраны? 2) обслуживать 14 лифтов (один раз полетел инвертор и мы узнали сколько это стоит
); 3) вывозить мусор - по 5-7 контейнеров ежедневно 4) обеспечивать текущий ремонт детских площадок, полив и закупку зеленых насаждений, освещение МОПов...
вопрос - сколько можно стырить?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5201
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1382 раз.
- Подякували: 1382 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:36
zzzzzz написав:
Год назад цена на газ на еврохабах падала до 5 евро/МВт
Вчера цена была 28 евро/МВт.
Средняя цена 2017-2020 порядка 16-18 евро/Мвт
В 2017-2020 люди на просмотрах квартир с порога интересовались счетами за коммуналку.
В 2021 не спрашивают.
Нужно что то с этим делать
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5678
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 1151 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20644
|3583824
|
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
|
|495
|222230
|
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
|
|16
|23014
|
|