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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7606760776087609>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Stolitsa Group показала новий проєкт ЖК на місці, де громада вимагає створити екопарк https://hmarochos.kiev.ua/2021/06/09/st ... y-ekopark/

12 тис. дешевих квартир, чи екопарк біля смітника та гавнюшника?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:41

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Представьте себе жк на 500 квартир средней площадью 50 м2. Даже по дешманскому тарифу 8грн/м осбб получает 200 ТЫСЯЧ грн в месяц. (на практике чуть меньше - платят не все). Если за эти деньги что=то течёт/подмокает/отклеивается, значит руководство осбб их беспощадно тырит, для обслуживания дома это реально огромные деньги. ..

у меня чо-та плохо с математикой.
у меня в новом доме ОСББ как раз на 500 квартир, - это 7 парадных по 16 этажей.
За невероятные 200К гривен (ваша версия) надо: 1) платить ЗП персоналу: директор, уборщицы, диспетчер.. - сколько вам не жалко выделить на все, кроме охраны? 2) обслуживать 14 лифтов (один раз полетел инвертор и мы узнали сколько это стоит :shock: ); 3) вывозить мусор - по 5-7 контейнеров ежедневно 4) обеспечивать текущий ремонт детских площадок, полив и закупку зеленых насаждений, освещение МОПов...
вопрос - сколько можно стырить?


Проблема в тому, що обліківка Віталіана не знає арифметики :mrgreen: )))
Тому їй здається, що можна поцупити там, де насправді - не можна))) )) :mrgreen:
Зараз вона знову заведе пісню про боротьбу з общажками в київській промзоні)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 чер, 2021 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... mmunenergo
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:30

Frant , ну не знаю. Херсон, новострой из говнобетона и пенопласта.
Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м.
Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.

З.Ы. специально для невменяемого любителя рассказывать, как называется топик - ты знаешь куда идти.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 чер, 2021 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:31

  gonzo написав:https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-predlojil-novyy-tarif-dlya-teplokommunenergo


Зрада отменяется, Первый оказался прав.
НАК еще год будет продавать газ по 7,42 для ТКЭ не по рынку, а просто по душевной доброте.
Витренко отрабатывает.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:39

  Hotab написав:Frant , ну не знаю. Херсон, новострой из говнобетона и пенопласта.
Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м.
Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.

З.Ы. специально для невменяемого любителя рассказывать, как называется топик - ты знаешь куда идти.

добавлю, в моем осбб предыдущего управителя сняли за то что не смог вовремя организовать уборку снега, 3 дня машины не могли выехать. В оправдании он говорил что снегоуборочная техника была занята, но ему никто не запрещал нанять мужиков с лопатами. Сказки что в новостроях всё приходит в упадок а управитель осбб тырит не хуже начальника жэка - для слабоумных, как минимум потому что достаточно собрать 50+1% подписей и правление снимет ЛЮБОГО управителя, даже если он сын прокурора кандидат наук в одном лице.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:41

  zzzzzz написав:
  gonzo написав:https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-predlojil-novyy-tarif-dlya-teplokommunenergo


Зрада отменяется, Первый оказался прав.
НАК еще год будет продавать газ по 7,42 для ТКЭ не по рынку, а просто по душевной доброте.
Витренко отрабатывает.

МВФ всё?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:41

  vitaliian написав:Libo паркинг в черниговском селе? В киевских паркингах абонка 600 грн. на его обслуживание. По крайней мере на оболоне,


оболонИ
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:44

  trololo написав:
  vitaliian написав:Libo паркинг в черниговском селе? В киевских паркингах абонка 600 грн. на его обслуживание. По крайней мере на оболоне,

оболонИ


  Libo написав:У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.


Мда, пост Лібо про паркінг, який заливається водою, і му-даковатих мешканців новобуду, які не бажають скинутись по 10 доларів на ремонт свого будинку або ж заставити керівництво ОСБББББ відремонтувати той паркінг - вартий подяки!

Я чвтко бачу, що це явище системне - вільнолюди не хочуть ні платити, ні ремонтувати власне житло.
Воліють "кожні 10 років переїзджати в нову квартиру", як пропонує тут одна відома обліківка. І переїзжати краще в Єпеня - там житло дешеве, дійсно можна міняти кожні 10 років :mrgreen:

viewtopic.php?f=27&p=5241740#p5241740
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 чер, 2021 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:46

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  gonzo написав:https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-predlojil-novyy-tarif-dlya-teplokommunenergo


Зрада отменяется, Первый оказался прав.
НАК еще год будет продавать газ по 7,42 для ТКЭ не по рынку, а просто по душевной доброте.
Витренко отрабатывает.

МВФ всё?

Без МВФ такие вопросы не решаются. Понимаю, что надо чтобы МВФ все, и 100 грн. за доллар. Но надо немного потерпеть.
airmax78
 
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