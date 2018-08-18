Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:.. Представьте себе жк на 500 квартир средней площадью 50 м2. Даже по дешманскому тарифу 8грн/м осбб получает 200 ТЫСЯЧ грн в месяц. (на практике чуть меньше - платят не все). Если за эти деньги что=то течёт/подмокает/отклеивается, значит руководство осбб их беспощадно тырит, для обслуживания дома это реально огромные деньги. ..
у меня чо-та плохо с математикой. у меня в новом доме ОСББ как раз на 500 квартир, - это 7 парадных по 16 этажей. За невероятные 200К гривен (ваша версия) надо: 1) платить ЗП персоналу: директор, уборщицы, диспетчер.. - сколько вам не жалко выделить на все, кроме охраны? 2) обслуживать 14 лифтов (один раз полетел инвертор и мы узнали сколько это стоит ); 3) вывозить мусор - по 5-7 контейнеров ежедневно 4) обеспечивать текущий ремонт детских площадок, полив и закупку зеленых насаждений, освещение МОПов... вопрос - сколько можно стырить?
Проблема в тому, що обліківка Віталіана не знає арифметики ))) Тому їй здається, що можна поцупити там, де насправді - не можна))) )) Зараз вона знову заведе пісню про боротьбу з общажками в київській промзоні)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 чер, 2021 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Frant , ну не знаю. Херсон, новострой из говнобетона и пенопласта. Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м. Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.
З.Ы. специально для невменяемого любителя рассказывать, как называется топик - ты знаешь куда идти.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 чер, 2021 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Frant , ну не знаю. Херсон, новострой из говнобетона и пенопласта. Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м. Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.
З.Ы. специально для невменяемого любителя рассказывать, как называется топик - ты знаешь куда идти.
добавлю, в моем осбб предыдущего управителя сняли за то что не смог вовремя организовать уборку снега, 3 дня машины не могли выехать. В оправдании он говорил что снегоуборочная техника была занята, но ему никто не запрещал нанять мужиков с лопатами. Сказки что в новостроях всё приходит в упадок а управитель осбб тырит не хуже начальника жэка - для слабоумных, как минимум потому что достаточно собрать 50+1% подписей и правление снимет ЛЮБОГО управителя, даже если он сын прокурора кандидат наук в одном лице.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 09:41, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Libo паркинг в черниговском селе? В киевских паркингах абонка 600 грн. на его обслуживание. По крайней мере на оболоне,
оболонИ
Libo написав:У меня у знакомого в доме потекла крыша. Надо ремонтировать за свой кошт. Нижние этажи вообще платить отказались - над нами крыши нет. Над кем крыша, тот пусть и платит. У другого заливало паркинг, он же подвал дома, и размывало стену дома. Жильцы дома платить отказались - пусть ремонтируют владельцы паркомест, это их помещение.
Мда, пост Лібо про паркінг, який заливається водою, і му-даковатих мешканців новобуду, які не бажають скинутись по 10 доларів на ремонт свого будинку або ж заставити керівництво ОСБББББ відремонтувати той паркінг - вартий подяки!
Я чвтко бачу, що це явище системне - вільнолюди не хочуть ні платити, ні ремонтувати власне житло. Воліють "кожні 10 років переїзджати в нову квартиру", як пропонує тут одна відома обліківка. І переїзжати краще в Єпеня - там житло дешеве, дійсно можна міняти кожні 10 років