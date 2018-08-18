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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760976107611761276137614>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:41

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Кстати, насчёт того, что квартиры будут дешевыми , но лучше чем у Аркады. ШУтка?

Вот в этом, кстати, почти уверен. У Столицы проекты намного лучше.

я и не спорю. Просто автор сообщения написал, что квартиры могут быть дешёвыми

Так а что не так? Дешевые - значит, по цене эконом/комфорт класса. Примерно как тот же Варшавский или Галактика
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:41

Всем здравствуйте. Есть задача купить квартиру для сдачи в аренду. Сумма до 100000 на все. Желательно правый берег. Какие варианты пользуются спросом в Киеве? Хотелось бы хотя-бы 7% годовых. Буду благодарна за полезные комментарии.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:45

  Hotab написав:.. ну вода/электричество как раз таки все решается быстро. Там недорого. Лифт - согласен. Ну походим пешком, пока не соберём. Об дорогом капремонт лифта за свои деньги говорилось, когда лифт запускали. Все согласились платить меньше, но в случае чего чинить с кармана.

насмешили. Недорого. Ваша версия, сколько стоит помпа, чтобы закачать воду на 100500й этаж? А когда у меня в доме таких помп 3, что ровно в 3 раза увеличивает вероятность поломки? Инвертор к лифту я уже знаю скока стоит - всего лишь 73К грн без замены.
наши ОСББшники придумали две спорные графы в платежках: 1) резервный фонд 2) текущие ремонты. За первые 3 года лет жильцы нового дом накопил порядка 1,5 млн долга, аж интересно как ОСББ выкрутится. Притом, что ему два месяца от роду и уже ноют, что херово платят, а цены подняли раза в полтора.
Золотая жила всяких Жеков и ОСББ - сдача в аренду коммерции, именно эти поступления сложнее всего контролировать и оприходовать
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:45

  Faceless написав:Вас в детсве обижали киевляне? Психологическая травма? Или от Азота очередные выхлопы аммиака на вас так повлияли?
вы должны понимать, люди сами создают проблемы

в киевском доме нагрузка на лифт выше, чем в херсонском, поэтому лифты будут ломаться непропорционально чаще, в доме больше разношерстной публики - ее труднее собрать и организовать, киевский бухгалтер осбб по лайфстайлу ровняется на депутатов рады и звезд эстрады, с которыми часто пересекается, поэтому запросы будут выше. Аналогично у электрика, сантехника и дворника.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:48

  Hotab написав:airmax78 , ну вода/электричество как раз таки все решается быстро. Там недорого. Лифт - согласен. Ну походим пешком, пока не соберём. Об дорогом капремонт лифта за свои деньги говорилось, когда лифт запускали. Все согласились платить меньше, но в случае чего чинить с кармана.

По нашему дому вижу, что 21 грн. на м - это избыточная плата за текущее обслуживание. Но что она позволяет: 1) Не иметь стресса и не задерживать текущие платежи поставщикам услуг, в случае если кто-то из собственников задерживает оплату (%% 20 минимум задерживают - просто потому что лень или руки не доходят заплатить). 2) Выполнять текущие ремонты и работы по благоустройству дома не выбирая самые дешманские решения, материалы и нанимая самых левых мастеров. 3) Не собирать по каждому пуку собрания ОСМД и не устраивать краудфандинг по любой мелочи. 4) Ну и немаловажный фактор - счет видит банк, и если потребуется какой-то глобальный апгрейд, на который придется привлекать кредит - ОСМД с лямом стабильно ночующем на счете будет привлечь его гораздо проще, чем ОСМД со стабильно пустым счетом.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:49

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:прям всё?
Киев не выплатил Аркаде более 200 млн грн компенсаций за инфраструктуру. Это правильно? Или компенсация-это придумки Аркады?

Отлично что не выплатил - они бы их с3.14зидили. Выплатит эти 200 лямов Фонду ГВФЛ. #Всеправильносделал!(с)

ничего не попутали?
Аркада не спёрла их, а сначала собрала с покупателей, потом построила инфраструктуру и только после этого попросила компенсировать. Через суды.
Очень хочется посмотреть как Виталик и Ко сначала отдадут ФГВ 200+лямов, которые не отдали Аркаде. Следом хочется посмотреть как ФГВФЛ достроит за эти деньги то, что не достроила Аркада.
Аркада отщипывала 20% от денег "инвесторов". Думаю, что это весьма скромно на фоне рентабельности остальных застройщиков.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:киевский бухгалтер осбб по лайфстайлу ровняется на депутатов рады и звезд эстрады, с которыми часто пересекается,
эт где они пересекаются, в дтп?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:в киевском доме нагрузка на лифт выше, чем в херсонском,

Совсем не факт. Зависит от того, сколько этажей, сколько квартир на этаж и сколько лифтов. В приведенном примере на один лифт 63 квартиы против 36 квартир на 1 лифт у сиквенс.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:00

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:прям всё?
Киев не выплатил Аркаде более 200 млн грн компенсаций за инфраструктуру. Это правильно? Или компенсация-это придумки Аркады?

Отлично что не выплатил - они бы их с3.14зидили. Выплатит эти 200 лямов Фонду ГВФЛ. #Всеправильносделал!(с)

ничего не попутали?
Аркада не спёрла их, а сначала собрала с покупателей, потом построила инфраструктуру и только после этого попросила компенсировать. Через суды.
Очень хочется посмотреть как Виталик и Ко сначала отдадут ФГВ 200+лямов, которые не отдали Аркаде. Следом хочется посмотреть как ФГВФЛ достроит за эти деньги то, что не достроила Аркада.
Аркада отщипывала 20% от денег "инвесторов". Думаю, что это весьма скромно на фоне рентабельности остальных застройщиков.

Если бы Оркада не демпиговала и при этом не тырила деньги - им бы не пришлось продавать воздух Патриотики на Озерах, чтобы достроить Патриотику и Эврику. Оркаду похоронили - и хрен с ней. Пусть покоится с миром - мы будем помнить ее еще долго по всему тому унылому г0вну, которое она набудувала.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:08

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Frant , ну не знаю. Херсон, новострой из говнобетона и пенопласта.
Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м.
Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.

З.Ы. специально для невменяемого любителя рассказывать, как называется топик - ты знаешь куда идти.

добавлю, в моем осбб предыдущего управителя сняли за то что не смог вовремя организовать уборку снега, 3 дня машины не могли выехать. В оправдании он говорил что снегоуборочная техника была занята, но ему никто не запрещал нанять мужиков с лопатами. Сказки что в новостроях всё приходит в упадок а управитель осбб тырит не хуже начальника жэка - для слабоумных, как минимум потому что достаточно собрать 50+1% подписей и правление снимет ЛЮБОГО управителя, даже если он сын прокурора кандидат наук в одном лице.

Крім того, в ОСББ є ревізійна комісія + зовнішній аудит.
Із персонала - голова, бухгалтер.
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.
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