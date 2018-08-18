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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:41
Serg-ik написав: Faceless написав: Serg-ik написав:
Кстати, насчёт того, что квартиры будут дешевыми , но лучше чем у Аркады. ШУтка?
Вот в этом, кстати, почти уверен. У Столицы проекты намного лучше.
я и не спорю. Просто автор сообщения написал, что квартиры могут быть дешёвыми
Так а что не так? Дешевые - значит, по цене эконом/комфорт класса. Примерно как тот же Варшавский или Галактика
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:41
Всем здравствуйте. Есть задача купить квартиру для сдачи в аренду. Сумма до 100000 на все. Желательно правый берег. Какие варианты пользуются спросом в Киеве? Хотелось бы хотя-бы 7% годовых. Буду благодарна за полезные комментарии.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:45
Hotab написав:
.. ну вода/электричество как раз таки все решается быстро. Там недорого.
Лифт - согласен. Ну походим пешком, пока не соберём. Об дорогом капремонт лифта за свои деньги говорилось, когда лифт запускали. Все согласились платить меньше, но в случае чего чинить с кармана.
насмешили. Недорого. Ваша версия, сколько стоит помпа, чтобы закачать воду на 100500й этаж? А когда у меня в доме таких помп 3, что ровно в 3 раза увеличивает вероятность поломки? Инвертор к лифту я уже знаю скока стоит - всего лишь 73К грн без замены.
наши ОСББшники придумали две спорные графы в платежках: 1) резервный фонд 2) текущие ремонты. За первые 3 года лет жильцы нового дом накопил порядка 1,5 млн долга, аж интересно как ОСББ выкрутится. Притом, что ему два месяца от роду и уже ноют, что херово платят, а цены подняли раза в полтора.
Золотая жила всяких Жеков и ОСББ - сдача в аренду коммерции, именно эти поступления сложнее всего контролировать и оприходовать
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:45
Faceless написав:
Вас в детсве обижали киевляне? Психологическая травма? Или от Азота очередные выхлопы аммиака на вас так повлияли?
вы должны понимать, люди сами создают проблемы
в киевском доме нагрузка на лифт выше, чем в херсонском, поэтому лифты будут ломаться непропорционально чаще, в доме больше разношерстной публики - ее труднее собрать и организовать, киевский бухгалтер осбб по лайфстайлу ровняется на депутатов рады и звезд эстрады, с которыми часто пересекается, поэтому запросы будут выше. Аналогично у электрика, сантехника и дворника.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:48
Hotab написав:airmax78
, ну вода/электричество как раз таки все решается быстро. Там недорого. Лифт - согласен. Ну походим пешком, пока не соберём. Об дорогом капремонт лифта за свои деньги говорилось, когда лифт запускали. Все согласились платить меньше, но в случае чего чинить с кармана.
По нашему дому вижу, что 21 грн. на м - это избыточная плата за текущее обслуживание. Но что она позволяет: 1) Не иметь стресса и не задерживать текущие платежи поставщикам услуг, в случае если кто-то из собственников задерживает оплату (%% 20 минимум задерживают - просто потому что лень или руки не доходят заплатить). 2) Выполнять текущие ремонты и работы по благоустройству дома не выбирая самые дешманские решения, материалы и нанимая самых левых мастеров. 3) Не собирать по каждому пуку собрания ОСМД и не устраивать краудфандинг по любой мелочи. 4) Ну и немаловажный фактор - счет видит банк, и если потребуется какой-то глобальный апгрейд, на который придется привлекать кредит - ОСМД с лямом стабильно ночующем на счете будет привлечь его гораздо проще, чем ОСМД со стабильно пустым счетом.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:49
airmax78 написав: Serg-ik написав:
прям всё?
Киев не выплатил Аркаде более 200 млн грн компенсаций за инфраструктуру. Это правильно? Или компенсация-это придумки Аркады?
Отлично что не выплатил - они бы их с3.14зидили. Выплатит эти 200 лямов Фонду ГВФЛ. #Всеправильносделал!(с)
ничего не попутали?
Аркада не спёрла их, а сначала собрала с покупателей, потом построила инфраструктуру и только после этого попросила компенсировать. Через суды.
Очень хочется посмотреть как Виталик и Ко сначала отдадут ФГВ 200+лямов, которые не отдали Аркаде. Следом хочется посмотреть как ФГВФЛ достроит за эти деньги то, что не достроила Аркада.
Аркада отщипывала 20% от денег "инвесторов". Думаю, что это весьма скромно на фоне рентабельности остальных застройщиков.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:49
Grand Touring написав:
киевский бухгалтер осбб по лайфстайлу ровняется на депутатов рады и звезд эстрады, с которыми часто пересекается,
эт где они пересекаются, в дтп?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:00
Grand Touring написав:
в киевском доме нагрузка на лифт выше, чем в херсонском,
Совсем не факт. Зависит от того, сколько этажей, сколько квартир на этаж и сколько лифтов. В приведенном примере на один лифт 63 квартиы против 36 квартир на 1 лифт у сиквенс.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:00
Serg-ik написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
прям всё?
Киев не выплатил Аркаде более 200 млн грн компенсаций за инфраструктуру. Это правильно? Или компенсация-это придумки Аркады?
Отлично что не выплатил - они бы их с3.14зидили. Выплатит эти 200 лямов Фонду ГВФЛ. #Всеправильносделал!(с)
ничего не попутали?
Аркада не спёрла их, а сначала собрала с покупателей, потом построила инфраструктуру и только после этого попросила компенсировать. Через суды.
Очень хочется посмотреть как Виталик и Ко сначала отдадут ФГВ 200+лямов, которые не отдали Аркаде. Следом хочется посмотреть как ФГВФЛ достроит за эти деньги то, что не достроила Аркада.
Аркада отщипывала 20% от денег "инвесторов". Думаю, что это весьма скромно на фоне рентабельности остальных застройщиков.
Если бы Оркада не демпиговала и при этом не тырила деньги - им бы не пришлось продавать воздух Патриотики на Озерах, чтобы достроить Патриотику и Эврику. Оркаду похоронили - и хрен с ней. Пусть покоится с миром - мы будем помнить ее еще долго по всему тому унылому г0вну, которое она набудувала.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:08
vitaliian написав: Hotab написав:Frant
, ну не знаю. Херсон, новострой из говнобетона и пенопласта.
Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м.
Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.
З.Ы. специально для невменяемого любителя рассказывать, как называется топик - ты знаешь куда идти.
добавлю, в моем осбб предыдущего управителя сняли за то что не смог вовремя организовать уборку снега, 3 дня машины не могли выехать. В оправдании он говорил что снегоуборочная техника была занята, но ему никто не запрещал нанять мужиков с лопатами. Сказки что в новостроях всё приходит в упадок а управитель осбб тырит не хуже начальника жэка - для слабоумных, как минимум потому что достаточно собрать 50+1% подписей и правление снимет ЛЮБОГО управителя, даже если он сын прокурора кандидат наук в одном лице.
Крім того, в ОСББ є ревізійна комісія + зовнішній аудит.
Із персонала - голова, бухгалтер.
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.
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