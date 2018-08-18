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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76107611761276137614>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:13

  Faceless написав:
  Grand Touring написав:в киевском доме нагрузка на лифт выше, чем в херсонском,

Совсем не факт. Зависит от того, сколько этажей, сколько квартир на этаж и сколько лифтов. В приведенном примере на один лифт 63 квартиы против 36 квартир на 1 лифт у сиквенс.

та я вот тоже как-то удивился, зачем в Херсоне такие человейники строить. Это же какая-то общага, а-ля ЖК Варшавские
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:15

  airmax78 написав:По нашему дому вижу, что 21 грн. на м - это избыточная плата за текущее обслуживание.
а сколько вам капает как входящему в правление?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:16

  Faceless написав:
  Hotab написав:Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м.
Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.

Это пока не происходит чего-то действительно дорогого. Например поломка лифта. Там уже или скидываться дополнительно или брать кредит и все равно скидываться

Я недавно писав, що було один раз на моїй пам"яті додаткова проплата на ОСББ в 500 грн на ремонт ліфта та установку резервного насоса і фільтра на водопотачання,
і ще на самому початку десь 300 грн (в суммі можу помилятися, давно було) за вивіз будівельного сміття.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:16

  flyman написав:..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.

или полуподвал "безработным программистам" )))
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:17

  Grand Touring написав:
  Hotab написав:Frant , ну не знаю. Херсон, новострой из говнобетона и пенопласта.
Первый этаж 3грн/м, остальные 4 грн/м.
Освещение территории, Видеонаблюдение, деревья молодые (поливаются), забор+электроворота, 2 лифта (126 квартир), мусор 3 раза на неделю . Все недочеты быстро устраняются.
126 квартир по 4 грн против 500 квартир по 8 грн в Киеве. ОСББ освоит столько денег, сколько жильцы готовы выделить.

За це тре щоб проголосували збори, а тут не так все просто.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 чер, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Як тільки мешканці загидять дворову територію, перетворять МОПи в шМопи, як тільки пінопласт частково відпаде з стін - пора перебиратись в новобуд!
вовремя уйти так же важно как и вовремя зайти) если это не участок на кладбище.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:20

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Спасибо Кличку - все правильно сделал.

прям всё?
Киев не выплатил Аркаде более 200 млн грн компенсаций за инфраструктуру. Это правильно? Или компенсация-это придумки Аркады?
Кстати, насчёт того, что квартиры будут дешевыми , но лучше чем у Аркады. ШУтка?

Отлично что не выплатил - они бы их с3.14зидили. Выплатит эти 200 лямов Фонду ГВФЛ. #Всеправильносделал!(с)
Я не знаю насколько дешевыми там будут квартиры (пока, по соотношению цена/качество, насколько я понимаю, СГ лидирует в Киеве), главное что дома будут гораздо интереснее чем то, что собиралась будувать Оркада. Благоустройство будет однозначно на голову выше. Грейт сакцесс!

ти розрізняєш банк Аркада і будівельну компанію Аркада, чи в прачечній отдаково.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:24

  sequence написав:
  flyman написав:..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.

или полуподвал "безработным программистам" )))

Питання напівпідвалу - донині не розкрите)))
Тобто напівпідвал куплений, і він "виріс в ціні на 100%".

Проте - в ньому ніхто не живе, і ніхто не орендує.
І в продаж він не виставлений.

Який був сенс його купляти?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:26

а что с ценами, что с льготной ипотекой? Потому что последняя информация за март, там 12 квартир за квартал выдали. Ипотека раскручивается по чуть-чуть?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:28

  Frant написав:Правильно пише борець з общажками в київських промзонах: треба міняти житло кожні 10 років!
каждые 10 лет добровольно менять жилье - психически нездорово
Grand Touring
 
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