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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:30
sequence написав: flyman написав:
..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.
или полуподвал "безработным программистам" )))
думаю, що digital nomad по іншому перекладається
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:30
Grand Touring написав:
каждые 10 лет добровольно менять жилье - психически нездорово
Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.
Если у человека есть средства, он волен ими распоряжаться на своё усмотрение. За 10 лет может многое измениться: появиться или подрасти ребёнок, 2й автомобиль, новая работа, требования к парковке, комфорту, размеру помещения и тд.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 чер, 2021 11:37, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:31
Frant написав: sequence написав: flyman написав:
..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.
или полуподвал "безработным программистам" )))
Питання напівпідвалу - донині не розкрите)))
Тобто напівпідвал куплений, і він "виріс в ціні на 100%".
Проте - в ньому ніхто не живе, і ніхто не орендує.
І в продаж він не виставлений.
Який був сенс його купляти?
Франт, тобі особисто в 101 раз написати?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:37
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:38
vitaliian написав: Grand Touring написав:
каждые 10 лет добровольно менять жилье - психически нездорово
Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.
Если у человека есть средства, он волен ими распоряжаться на своё усмотрение. За 10 лет может многое измениться: появиться или подрасти ребёнок, новая работа, требования к комфорту помещения и тд.
А чому за 10 років?
Можна кожні 5 років міняти житло?
А можливо, кожних 2-3 роки?
ні?
_____________
Взагалі-то у мене враження, що маємо реінкарнацію Захара_, який переїхав жити з вул. Тампере кудись в Закиївські Єпеня.
Захар_ боровся з "шаромигами" та "мордами", а ця обліківка - бореться з общажками)))
Серце їй болить за брудні під,їзди та здоров,я голодних дітей Африки)))
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 10 чер, 2021 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:40
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.
или полуподвал "безработным программистам" )))
думаю, що digital nomad по іншому перекладається
я в кавычках написал, потому что цитировал кого-то. Речь идет о способах мутиться в ОСББ, помимо "банков, которые видят на счету бабло и дадут кредит на что-то".
признайтесь, полуподвалы мутили по хитрым схемам или па-чесноку? ))
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:41
vitaliian написав:
Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.
думал, что это стеб Франта про 10 лет, не знал, что вы серьезно
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:44
Grand Touring написав: vitaliian написав:
Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.
думал, что это стеб Франта про 10 лет, не знал, что вы серьезно
Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:50
flyman написав:
Я недавно писав, що було один раз на моїй пам"яті додаткова проплата на ОСББ в 500 грн на ремонт ліфта та установку резервного насоса і фільтра на водопотачання,
і ще на самому початку десь 300 грн (в суммі можу помилятися, давно було) за вивіз будівельного сміття.
А вам у цоколі що до того ліфта?
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:52
Frant написав:
Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше.
Думаю, нужно один раз выбрать компромиссную локацию и человека будет невозможно от туда выгнать даже под угрозой вторжения инопланетян
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