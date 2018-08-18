RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7611761276137614>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:30

  sequence написав:
  flyman написав:..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.

или полуподвал "безработным программистам" )))

думаю, що digital nomad по іншому перекладається
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24950
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:каждые 10 лет добровольно менять жилье - психически нездорово
Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.

Если у человека есть средства, он волен ими распоряжаться на своё усмотрение. За 10 лет может многое измениться: появиться или подрасти ребёнок, 2й автомобиль, новая работа, требования к парковке, комфорту, размеру помещения и тд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 11:37, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:31

  Frant написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.

или полуподвал "безработным программистам" )))

Питання напівпідвалу - донині не розкрите)))
Тобто напівпідвал куплений, і він "виріс в ціні на 100%".

Проте - в ньому ніхто не живе, і ніхто не орендує.
І в продаж він не виставлений.

Який був сенс його купляти?

Франт, тобі особисто в 101 раз написати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24950
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:37

Звітність забудовників: одинадцять червоних прапорців
https://biz.censor.net/columns/3270209/ ... _praportsv
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12179
З нами з: 10.06.11
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:38

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:каждые 10 лет добровольно менять жилье - психически нездорово
Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.
Если у человека есть средства, он волен ими распоряжаться на своё усмотрение. За 10 лет может многое измениться: появиться или подрасти ребёнок, новая работа, требования к комфорту помещения и тд.


А чому за 10 років?
Можна кожні 5 років міняти житло?

А можливо, кожних 2-3 роки?
ні?
_____________

Взагалі-то у мене враження, що маємо реінкарнацію Захара_, який переїхав жити з вул. Тампере кудись в Закиївські Єпеня.
Захар_ боровся з "шаромигами" та "мордами", а ця обліківка - бореться з общажками))) :mrgreen:
Серце їй болить за брудні під,їзди та здоров,я голодних дітей Африки)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 чер, 2021 11:45, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22012
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:40

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Чисто теоретично можна вкрасти, але для цього тре свої компанії-прокладки, або здати на ліво яке комірку чи приміщення чи частину МЗК.

или полуподвал "безработным программистам" )))

думаю, що digital nomad по іншому перекладається

я в кавычках написал, потому что цитировал кого-то. Речь идет о способах мутиться в ОСББ, помимо "банков, которые видят на счету бабло и дадут кредит на что-то".
признайтесь, полуподвалы мутили по хитрым схемам или па-чесноку? ))
sequence
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:41

  vitaliian написав:Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.
думал, что это стеб Франта про 10 лет, не знал, что вы серьезно
Grand Touring
 
Повідомлень: 736
З нами з: 23.03.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:44

  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:Вы вообще то на финансовом форуме а не на сходке подподьездных бабок, точно знающих кому и сколько надо по жизни.
думал, что это стеб Франта про 10 лет, не знал, что вы серьезно

Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22012
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я недавно писав, що було один раз на моїй пам"яті додаткова проплата на ОСББ в 500 грн на ремонт ліфта та установку резервного насоса і фільтра на водопотачання,
і ще на самому початку десь 300 грн (в суммі можу помилятися, давно було) за вивіз будівельного сміття.

А вам у цоколі що до того ліфта? :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29248
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1222 раз.
Подякували: 7106 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:52

  Frant написав:Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше. :mrgreen:
Думаю, нужно один раз выбрать компромиссную локацию и человека будет невозможно от туда выгнать даже под угрозой вторжения инопланетян
Grand Touring
 
Повідомлень: 736
З нами з: 23.03.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7611761276137614>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2063, 2064, 2065
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20644 3583942
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 222240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23015
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95220)
10.06.2021 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.