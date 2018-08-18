якась краля живе до якої треба на ліфті їхати
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:59
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
такая локация может стоить эквиваленту 20 годам работы, где остальное время жить?
обсерать всё чего не понимаешь - вся ваша учёная степень.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:08
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех
Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами
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Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 10 чер, 2021 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:09
"Компромісна" локація - коштує грубих грошей))) Тому що дозволяє мати більш-меньш коротку логістику - до роботи, метро, магазинів, шкіл, дитсадків - що в перспективі економить і час, і гроші.
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