RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7611761276137614

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:59

  Faceless написав:А вам у цоколі що до того ліфта? :mrgreen:
якась краля живе до якої треба на ліфті їхати
Grand Touring
 
Повідомлень: 736
З нами з: 23.03.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Думаю, нужно один раз выбрать компромиссную локацию и человека будет невозможно от туда выгнать даже под угрозой вторжения инопланетян
такая локация может стоить эквиваленту 20 годам работы, где остальное время жить?
  Frant написав:Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше
обсерать всё чего не понимаешь - вся ваша учёная степень.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех

Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами

https://ubr.ua/market/real-estate/inost ... QizLqI5Nkc


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 10 чер, 2021 12:11, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9049
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:09

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше. :mrgreen:
Думаю, нужно один раз выбрать компромиссную локацию и человека будет невозможно от туда выгнать даже под угрозой вторжения инопланетян

"Компромісна" локація - коштує грубих грошей))) Тому що дозволяє мати більш-меньш коротку логістику - до роботи, метро, магазинів, шкіл, дитсадків - що в перспективі економить і час, і гроші.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22012
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 2277 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7611761276137614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2063, 2064, 2065
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20644 3583942
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 222240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23015
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95220)
10.06.2021 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.