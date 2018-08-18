Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:в киевском доме нагрузка на лифт выше, чем в херсонском,
Совсем не факт. Зависит от того, сколько этажей, сколько квартир на этаж и сколько лифтов. В приведенном примере на один лифт 63 квартиы против 36 квартир на 1 лифт у сиквенс.
та я вот тоже как-то удивился, зачем в Херсоне такие человейники строить. Это же какая-то общага, а-ля ЖК Варшавские
Ну я Киевами не балован, но 6-7 квартир на этаже в 9-этажке с одним лифтом - это вроде обычная ситуация, не человейник. Таких домов большинство. Ну и по факту проблемы занятого лифта с долгим ожиданием не наблюдается ни утром, ни вечером.
airmax78 написав:По нашему дому вижу, что 21 грн. на м - это избыточная плата за текущее обслуживание.
а сколько вам капает как входящему в правление?
Я получаю моральное удовлетворение от того, что в доме все работает (ну, почти все - мы в постоянном процессе улучшений и ликвидации косяков/экономии допущенной застройщиком), дом становится лучше, капитализация растет. С УК у меня было ощущение полной беспомощности и беспросветности. Когда на мои просьбы восстановить кусок подсветки не реагировали 4 месяца (просто обещали скоро восстановить, но восстановил ее уже я сам, после ухода УК). На все просьбы - ответ один: денег нет. И у тебя вообще никаких ни рычагов влияния, ни возможности проверить, ни че го.
Serg-ik написав:прям всё? Киев не выплатил Аркаде более 200 млн грн компенсаций за инфраструктуру. Это правильно? Или компенсация-это придумки Аркады? Кстати, насчёт того, что квартиры будут дешевыми , но лучше чем у Аркады. ШУтка?
Отлично что не выплатил - они бы их с3.14зидили. Выплатит эти 200 лямов Фонду ГВФЛ. #Всеправильносделал!(с) Я не знаю насколько дешевыми там будут квартиры (пока, по соотношению цена/качество, насколько я понимаю, СГ лидирует в Киеве), главное что дома будут гораздо интереснее чем то, что собиралась будувать Оркада. Благоустройство будет однозначно на голову выше. Грейт сакцесс!
ти розрізняєш банк Аркада і будівельну компанію Аркада, чи в прачечній отдаково.
sequence написав: я в кавычках написал, потому что цитировал кого-то. Речь идет о способах мутиться в ОСББ, помимо "банков, которые видят на счету бабло и дадут кредит на что-то". признайтесь, полуподвалы мутили по хитрым схемам или па-чесноку? ))
Я ж не кінконговець, щоб по складним юридичним схемам. Там просто і прозоро.
Тоже давно об этом писал. Среди моих знакомых американцев собенно активными были пары с украинской супругой - наши тьолки хитрющие кобры и укатывают своих джонов на раз. Тем более, что джонам у нас очень нравится. Некоторые даже разворачивают на нашей недвижимости нехилый бизнес. Некоторые покупают с перспективой на пенсию. Последнее время у нас резко увеличилось число залетных американцев - приехали сюда на удаленку, бывали тут раньше и понравилось, богема, айтишники, тусовщики и прочие бездельники. В начале снимают жилье, но некоторые принимают решение остановиться тут на дольше и прикупить свое. В Киеве даже свои тусовки американцев, ошивающихся тут. Их число резко увеличивается. Им у вас очень нравится. Тем более сейчас. Сезон дешевой клубники и черешни. И очень красивые, стройные и ухоженные девушки. Дешевизна по американским деньгам. Рай. А вы его не замечаете и только срёте на свою действительность.