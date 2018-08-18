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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76127613761476157616>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:59

  Faceless написав:А вам у цоколі що до того ліфта? :mrgreen:
якась краля живе до якої треба на ліфті їхати
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Думаю, нужно один раз выбрать компромиссную локацию и человека будет невозможно от туда выгнать даже под угрозой вторжения инопланетян
такая локация может стоить эквиваленту 20 годам работы, где остальное время жить?
  Frant написав:Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше
обсерать всё чего не понимаешь - вся ваша учёная степень.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех

Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами

https://ubr.ua/market/real-estate/inost ... QizLqI5Nkc


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Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 10 чер, 2021 12:11, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:09

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше. :mrgreen:
Думаю, нужно один раз выбрать компромиссную локацию и человека будет невозможно от туда выгнать даже под угрозой вторжения инопланетян

"Компромісна" локація - коштує грубих грошей))) Тому що дозволяє мати більш-меньш коротку логістику - до роботи, метро, магазинів, шкіл, дитсадків - що в перспективі економить і час, і гроші.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:25

  sequence написав:
  Faceless написав:
  Grand Touring написав:в киевском доме нагрузка на лифт выше, чем в херсонском,

Совсем не факт. Зависит от того, сколько этажей, сколько квартир на этаж и сколько лифтов. В приведенном примере на один лифт 63 квартиы против 36 квартир на 1 лифт у сиквенс.

та я вот тоже как-то удивился, зачем в Херсоне такие человейники строить. Это же какая-то общага, а-ля ЖК Варшавские

Ну я Киевами не балован, но 6-7 квартир на этаже в 9-этажке с одним лифтом - это вроде обычная ситуация, не человейник. Таких домов большинство.
Ну и по факту проблемы занятого лифта с долгим ожиданием не наблюдается ни утром, ни вечером.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:28

  kingkongovets написав:когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех


Тема форума "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Понты -это реально.
В премиальных объектах или качественном бизнес-сегменте центральных районов города доля иностранных покупателей выросла с 3-5% в 2018 году до 10-12% в 2021 году.

там хоть по 10 куе за метр будет-нам всё равно. 120 000 за квартиру в доме 30+ лет по 1500 за метр-нереально
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:51

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:По нашему дому вижу, что 21 грн. на м - это избыточная плата за текущее обслуживание.
а сколько вам капает как входящему в правление?

Я получаю моральное удовлетворение от того, что в доме все работает (ну, почти все - мы в постоянном процессе улучшений и ликвидации косяков/экономии допущенной застройщиком), дом становится лучше, капитализация растет. С УК у меня было ощущение полной беспомощности и беспросветности. Когда на мои просьбы восстановить кусок подсветки не реагировали 4 месяца (просто обещали скоро восстановить, но восстановил ее уже я сам, после ухода УК). На все просьбы - ответ один: денег нет. И у тебя вообще никаких ни рычагов влияния, ни возможности проверить, ни че го.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:53

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:прям всё?
Киев не выплатил Аркаде более 200 млн грн компенсаций за инфраструктуру. Это правильно? Или компенсация-это придумки Аркады?
Кстати, насчёт того, что квартиры будут дешевыми , но лучше чем у Аркады. ШУтка?

Отлично что не выплатил - они бы их с3.14зидили. Выплатит эти 200 лямов Фонду ГВФЛ. #Всеправильносделал!(с)
Я не знаю насколько дешевыми там будут квартиры (пока, по соотношению цена/качество, насколько я понимаю, СГ лидирует в Киеве), главное что дома будут гораздо интереснее чем то, что собиралась будувать Оркада. Благоустройство будет однозначно на голову выше. Грейт сакцесс!

ти розрізняєш банк Аркада і будівельну компанію Аркада, чи в прачечній отдаково.

Между ними нет разницы. Это был один карман.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:56

  sequence написав: я в кавычках написал, потому что цитировал кого-то. Речь идет о способах мутиться в ОСББ, помимо "банков, которые видят на счету бабло и дадут кредит на что-то".
признайтесь, полуподвалы мутили по хитрым схемам или па-чесноку? ))

Я ж не кінконговець, щоб по складним юридичним схемам.
Там просто і прозоро.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:57

  kingkongovets написав:когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех

Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами

https://ubr.ua/market/real-estate/inost ... QizLqI5Nkc



Тоже давно об этом писал.
Среди моих знакомых американцев собенно активными были пары с украинской супругой - наши тьолки хитрющие кобры и укатывают своих джонов на раз. Тем более, что джонам у нас очень нравится. Некоторые даже разворачивают на нашей недвижимости нехилый бизнес. Некоторые покупают с перспективой на пенсию.
Последнее время у нас резко увеличилось число залетных американцев - приехали сюда на удаленку, бывали тут раньше и понравилось, богема, айтишники, тусовщики и прочие бездельники. В начале снимают жилье, но некоторые принимают решение остановиться тут на дольше и прикупить свое. В Киеве даже свои тусовки американцев, ошивающихся тут. Их число резко увеличивается. Им у вас очень нравится. Тем более сейчас. Сезон дешевой клубники и черешни. И очень красивые, стройные и ухоженные девушки. Дешевизна по американским деньгам. Рай. А вы его не замечаете и только срёте на свою действительность.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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