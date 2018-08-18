Faceless написав:
А вам у цоколі що до того ліфта?
Таке, що це ОСББ, а не приватний будинок: і "моя хата скраю ...".
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:59
Таке, що це ОСББ, а не приватний будинок: і "моя хата скраю ...".
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:00
ну хз, когда я жил в 9и этажной чешке с четырьмя квартирами на этаж и половиной пенсионеров редко, но бывало, что ждешь. Но у вас нагрузка в 1.5 раза больше и новый дом(?) с работающими людьми. Ну, вниз спуститься пешкарусом еще ладно. А вверх вечером не каждая птица полетит. Зависит от активности жильцов, рабочего графика и количества собак, разумеется.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:02
Склад сім"ї міняється з часом. То один, то два, то три, то чотири. То потім хто виріс і виїхав, то розвівся, то звівся.
Успіх може пояснити ліпше.
Експерти радять, що тре розглядяти "для себе" на 5-7 років, а якщо менше, то краще орендоване.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
при чем тут понты, вы вообще о чем?
во первых иностранцы покупают не только премиальные объекты, во вторых кржн - это не только хрущи и бюджетные говнострои, как бы вы и виталиен не пытались нас в этом убедить, я понимаю шо точка сидения определяет точку зрения, но это уж как то слишком примитивно
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Додано: Чет 10 чер, 2021 13:04
Иностранцы и покупают и продают.
Правда часто покупают на пиках, а продают на низах
Могу рассказать про американца купившего в 2007 участок 6 соток на Русановских садах (со стороны железной дороги ) за 185 000 у.е.
В этой истории ЦИМЕС не в покупке, а в выходе из инвестиций заокеанского предпринимателя в 2009
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я в свое время рассказывал достаточно кейсов о покупке иностранцами киевской недвиги, больше всего меня удивил америкос турецкого происзождения, упорно торговавшийся за скидку при покупке целого дома в фк2, кстати скидку ему так и не дали
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Додано: Чет 10 чер, 2021 13:21
С УК или ОСББ вопрос решается очень просто, если среди жильцов появляется инициативная группа небайдужих. Элементарно просто сесть и расписать, кто что делает и куда идут деньги. Если в оплату не входят средства на ремонт дома, то за какие шышы вам будет делать ремонт ОСББ?! Кто его тогда будет делать? Дом ваша коллективная собственность. Вот сами организовывайте и делайте. А каждый второй среди вас это фрирайдер или шариков.
Поэтому предлагаю:
Сделать как в Америке. Громада наше всё. 60%+1 жильцов утвеждают перечень взносов и их размер. После этого оплата обязательна для всех. Неплательщиков через полгода вон нах на улицу и принудительная продажа квартиры. Проверено трехвековой историей Америки. Не нужно изобретать велосипед. Без этого нас ждут руины.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:22
Интурист любит покупать царские дома с статуями на фасадах.
Китайцы тащатся от Новолипок.
От Оболонских панелек откровенно ржут, особенно узнав, что это популярный район.
Оазис рассматривают только самый видовой (из всех окон) на Днепр.
А так ЦЕНТР, ЦЕНТР и ещё раз ЦЕНТР.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:27
зачем ты лжешь, где я такое говорил? В Киеве есть абсолютно любая недвижимость от жилых гаражей до Марьининского дворца. Такому широкому ассортименту любой город Украины обзавидуется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:27
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