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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7613761476157616>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:59

  Faceless написав:
  flyman написав:Я недавно писав, що було один раз на моїй пам"яті додаткова проплата на ОСББ в 500 грн на ремонт ліфта та установку резервного насоса і фільтра на водопотачання,
і ще на самому початку десь 300 грн (в суммі можу помилятися, давно було) за вивіз будівельного сміття.

А вам у цоколі що до того ліфта? :mrgreen:

Таке, що це ОСББ, а не приватний будинок: і "моя хата скраю ...".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:00

  Hotab написав:..
Ну я Киевами не балован, но 6-7 квартир на этаже в 9-этажке с одним лифтом - это вроде обычная ситуация, не человейник. Таких домов большинство.
Ну и по факту проблемы занятого лифта с долгим ожиданием не наблюдается ни утром, ни вечером.

ну хз, когда я жил в 9и этажной чешке с четырьмя квартирами на этаж и половиной пенсионеров редко, но бывало, что ждешь. Но у вас нагрузка в 1.5 раза больше и новый дом(?) с работающими людьми. Ну, вниз спуститься пешкарусом еще ладно. А вверх вечером не каждая птица полетит. Зависит от активности жильцов, рабочего графика и количества собак, разумеется.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:02

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Обліківка Віталіана постійно просуває тут парадигму - переїзд в нове житло кожні 10-15 років.
Причому - переїзд в Єпеня - Буча, Ворзель, Бородянка і т.п.
Так, неначе, жити комфортніше. :mrgreen:
Думаю, нужно один раз выбрать компромиссную локацию и человека будет невозможно от туда выгнать даже под угрозой вторжения инопланетян

Склад сім"ї міняється з часом. То один, то два, то три, то чотири. То потім хто виріс і виїхав, то розвівся, то звівся.
Успіх може пояснити ліпше.

Експерти радять, що тре розглядяти "для себе" на 5-7 років, а якщо менше, то краще орендоване.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех


Тема форума "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Понты -это реально.
В премиальных объектах или качественном бизнес-сегменте центральных районов города доля иностранных покупателей выросла с 3-5% в 2018 году до 10-12% в 2021 году.

там хоть по 10 куе за метр будет-нам всё равно. 120 000 за квартиру в доме 30+ лет по 1500 за метр-нереально
при чем тут понты, вы вообще о чем?
во первых иностранцы покупают не только премиальные объекты, во вторых кржн - это не только хрущи и бюджетные говнострои, как бы вы и виталиен не пытались нас в этом убедить, я понимаю шо точка сидения определяет точку зрения, но это уж как то слишком примитивно


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:04

  kingkongovets написав:когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех

Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами

https://ubr.ua/market/real-estate/inost ... QizLqI5Nkc


Иностранцы и покупают и продают.
Правда часто покупают на пиках, а продают на низах :mrgreen:

Могу рассказать про американца купившего в 2007 участок 6 соток на Русановских садах (со стороны железной дороги 8) ) за 185 000 у.е.
В этой истории ЦИМЕС не в покупке, а в выходе из инвестиций заокеанского предпринимателя в 2009 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех

Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами

https://ubr.ua/market/real-estate/inost ... QizLqI5Nkc


Иностранцы и покупают и продают.
Правда часто покупают на пиках, а продают на низах :mrgreen:

Могу рассказать про американца купившего в 2007 участок 6 соток на Русановских садах (со стороны железной дороги 8) ) за 185 000 у.е.
В этой истории ЦИМЕС не в покупке, а в выходе из инвестиций заокеанского предпринимателя в 2009 :mrgreen:
я в свое время рассказывал достаточно кейсов о покупке иностранцами киевской недвиги, больше всего меня удивил америкос турецкого происзождения, упорно торговавшийся за скидку при покупке целого дома в фк2, кстати скидку ему так и не дали


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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:21

  Frant написав:Так, навіть УК або ОСББ не гарантує, що ремонт чогось в новобуді буде зроблений.


С УК или ОСББ вопрос решается очень просто, если среди жильцов появляется инициативная группа небайдужих. Элементарно просто сесть и расписать, кто что делает и куда идут деньги. Если в оплату не входят средства на ремонт дома, то за какие шышы вам будет делать ремонт ОСББ?! Кто его тогда будет делать? Дом ваша коллективная собственность. Вот сами организовывайте и делайте. А каждый второй среди вас это фрирайдер или шариков. :?

Поэтому предлагаю:

Сделать как в Америке. Громада наше всё. 60%+1 жильцов утвеждают перечень взносов и их размер. После этого оплата обязательна для всех. Неплательщиков через полгода вон нах на улицу и принудительная продажа квартиры. Проверено трехвековой историей Америки. Не нужно изобретать велосипед. Без этого нас ждут руины.
8) 8) 8)
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:22

  kingkongovets написав:во первых иностранцы покупают не только премиальные объекты, во вторых кржн - это не только хрущи и бюджетные говнострои, как бы вы и виталиен не пытались нас в этом убедить, я понимаю шо точка сидения определяет точку зрения, но это уж как то слишком примитивно

Интурист любит покупать царские дома с статуями на фасадах.
Китайцы тащатся от Новолипок.

От Оболонских панелек откровенно ржут, особенно узнав, что это популярный район.
Оазис рассматривают только самый видовой (из всех окон) на Днепр.

А так ЦЕНТР, ЦЕНТР и ещё раз ЦЕНТР.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:27

  kingkongovets написав:во первых иностранцы покупают не только премиальные объекты, во вторых кржн - это не только хрущи и бюджетные говнострои, как бы вы и виталиен не пытались нас в этом убедить, я понимаю шо точка сидения определяет точку зрения, но это уж как то слишком примитивно

зачем ты лжешь, где я такое говорил? В Киеве есть абсолютно любая недвижимость от жилых гаражей до Марьининского дворца. Такому широкому ассортименту любой город Украины обзавидуется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 чер, 2021 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:27

  kingkongovets написав:когда я пару лет назад писал, что на киевском рынке недвиги полно иностранцев, мне не верили и даже поднимали на смех

Иностранцы активно скупают киевские квартиры: что будет с ценами

https://ubr.ua/market/real-estate/inost ... QizLqI5Nkc


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Статья начинается со слов
Поговаривают
:mrgreen:
BIGor
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