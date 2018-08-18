Додано: Чет 10 чер, 2021 14:02

Група нардепів зареєстрували в Раді законопроект № 5638 від 08.06.2021 року, який повинен змінити порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних майнових прав на такі об'єкти.



Даний документ пропонує:



- встановити спеціальні правила оподаткування податком на прибуток підприємств операцій замовників будівництва із продажу об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості. Запропоновано перенести коригування фінрезультату до оподаткування із моменту оподаткування доходу від таких операцій на момент завершення будівництва та введення збудованого об'єкта нерухомості в експлуатацію, за фактом чого в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно відбувається зміна типу об'єкта нерухомого майна з об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості на об'єкт житлової нерухомості;



- звільнити від оподаткування ПДВ операції із постачання об'єктів житлової нерухомості в тому числі при першій поставці, а також спеціальних майнових прав на житло;



- звільнити від оподаткування ПДВ операції із постачання "майбутніх об'єктів нерухомості" як нової категорії, створюваної в законодавстві для забезпечення прав покупців майбутньої нерухомості і полегшення цивільного обороту на етапах до введення нерухомості в експлуатацію, а також нового типу операцій із переведення об'єкту нерухомості із майбутнього на об'єкт житлової або нежитлової нерухомості після завершення будівництва та введення об'єкта нерухомості в експлуатацію з метою врегулювання питання оподаткування операцій із залучення коштів на фінансування будівництва об'єкта нерухомого майна;



- поширити правила оподаткування ПДФО операцій з купівлі-продажу об'єктів нерухомості та їх успадкування також на майбутні об'єкти нерухомості та спеціальні майнові права на такі об'єкти, а також запровадити окрему підвищену ставку оподаткування для доходу від систематичного продажу таких об'єктів, які були побудовані платником або будівництво здійснено за його рахунок;



- виключити необхідність визначати ціну угоди не нижче оціночної вартості об'єкта нерухомості, коли відсутні оподатковувані операції;



- припинити тиск на фізичних осіб, які здійснюють легальні оподатковувані операції за ставкою 5 %, реалізуючи більше 3 об'єктів нерухомого майна на рік, яке було придбано у забудовника. Для цього пропонують чітко вказати в ПКУ, -що ставка ПДФО для таких операцій становить 5 %, а не 18 %, як для ФОП. Водночас, для операцій, коли фізичні особи здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації і реалізують нерухоме майно після його будівництва, або коли таке будівництво здійснено за їх рахунок (замовник будівництва), встановити ставку ПДФО у розмірі 10 %.