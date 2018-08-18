Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:во первых иностранцы покупают не только премиальные объекты, во вторых кржн - это не только хрущи и бюджетные говнострои, как бы вы и виталиен не пытались нас в этом убедить, я понимаю шо точка сидения определяет точку зрения, но это уж как то слишком примитивно
Интурист любит покупать царские дома с статуями на фасадах. Китайцы тащатся от Новолипок.
От Оболонских панелек откровенно ржут, особенно узнав, что это популярный район. Оазис рассматривают только самый видовой (из всех окон) на Днепр.
А так ЦЕНТР, ЦЕНТР и ещё раз ЦЕНТР.
ну не знаю, постоянно слышу от рылов истории про арабов, израильтян, китайцев, америкосов покупающих под перепродажу, или аренду стояками без разницы какой район, знаю израильтян и американцев украинского происхождения, делающих ремонты под продажу, знаю иностранцев, много лет занимающихся в киеве арендой, причем как в новостроях, так и царских домах и сталинках - их много и кржн их очень привлекает
kingkongovets написав:во первых иностранцы покупают не только премиальные объекты, во вторых кржн - это не только хрущи и бюджетные говнострои, как бы вы и виталиен не пытались нас в этом убедить, я понимаю шо точка сидения определяет точку зрения, но это уж как то слишком примитивно
зачем ты лжешь, где я такое говорил? В Киеве есть абсолютно любая недвижимость от жилых гаражей до Марьининского дворца. Такому широкому ассортименту любой город Украины обзавидуется.
поотому что ты пишешь только о киевских бабушатниках на окраинах и новострое в ирпене, все и так давно поняли, шо твой опыт жизни в киеве ограничивается арендой хруща в ипенях, но зачем ты это упорно пишешь на каждой странице форума я хз так же ржачно читать твои рассуждения о жэках и управляющих кампаниях, ты со сколькими из них имел дело в киеве, шо так много об этом пишешь? все далеко не так однозначно, как ты это пытаешься представить так же рекомендую прежде чем с апломбом высказываться об аренде комм недвиги посдавать шото кроме 18- метровой кладовки в ирпене
UA написав:Интурист любит покупать царские дома с статуями на фасадах. А так ЦЕНТР, ЦЕНТР и ещё раз ЦЕНТР.
У меня один знакомый американец специализируется на квартирах под сдачу в новостроях на Борще. Говорит, это для него самый выгодный сегмент. А для себя богатенькие иностранцы (не третий мир) во всех столицах мира покупают самые безопасные и удобные для жизни районы. Там со временем и формируются их колонии. У нас процесс формирования такой колонии еще идет. Еще мечутся. В Умани уже район сформировался - вокруг усыпальницы Нахмана из Броцлава. Там уже наш маленький Иерусалим. Всё куплено.
Група нардепів зареєстрували в Раді законопроект № 5638 від 08.06.2021 року, який повинен змінити порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних майнових прав на такі об'єкти.
Даний документ пропонує:
- встановити спеціальні правила оподаткування податком на прибуток підприємств операцій замовників будівництва із продажу об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості. Запропоновано перенести коригування фінрезультату до оподаткування із моменту оподаткування доходу від таких операцій на момент завершення будівництва та введення збудованого об'єкта нерухомості в експлуатацію, за фактом чого в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно відбувається зміна типу об'єкта нерухомого майна з об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості на об'єкт житлової нерухомості;
- звільнити від оподаткування ПДВ операції із постачання об'єктів житлової нерухомості в тому числі при першій поставці, а також спеціальних майнових прав на житло;
- звільнити від оподаткування ПДВ операції із постачання "майбутніх об'єктів нерухомості" як нової категорії, створюваної в законодавстві для забезпечення прав покупців майбутньої нерухомості і полегшення цивільного обороту на етапах до введення нерухомості в експлуатацію, а також нового типу операцій із переведення об'єкту нерухомості із майбутнього на об'єкт житлової або нежитлової нерухомості після завершення будівництва та введення об'єкта нерухомості в експлуатацію з метою врегулювання питання оподаткування операцій із залучення коштів на фінансування будівництва об'єкта нерухомого майна;
- поширити правила оподаткування ПДФО операцій з купівлі-продажу об'єктів нерухомості та їх успадкування також на майбутні об'єкти нерухомості та спеціальні майнові права на такі об'єкти, а також запровадити окрему підвищену ставку оподаткування для доходу від систематичного продажу таких об'єктів, які були побудовані платником або будівництво здійснено за його рахунок;
- виключити необхідність визначати ціну угоди не нижче оціночної вартості об'єкта нерухомості, коли відсутні оподатковувані операції;
- припинити тиск на фізичних осіб, які здійснюють легальні оподатковувані операції за ставкою 5 %, реалізуючи більше 3 об'єктів нерухомого майна на рік, яке було придбано у забудовника. Для цього пропонують чітко вказати в ПКУ, -що ставка ПДФО для таких операцій становить 5 %, а не 18 %, як для ФОП. Водночас, для операцій, коли фізичні особи здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації і реалізують нерухоме майно після його будівництва, або коли таке будівництво здійснено за їх рахунок (замовник будівництва), встановити ставку ПДФО у розмірі 10 %.
kingkongovets написав:во первых иностранцы покупают не только премиальные объекты, во вторых кржн - это не только хрущи и бюджетные говнострои, как бы вы и виталиен не пытались нас в этом убедить, я понимаю шо точка сидения определяет точку зрения, но это уж как то слишком примитивно
Интурист любит покупать царские дома с статуями на фасадах. Китайцы тащатся от Новолипок.
От Оболонских панелек откровенно ржут, особенно узнав, что это популярный район. Оазис рассматривают только самый видовой (из всех окон) на Днепр.
А так ЦЕНТР, ЦЕНТР и ещё раз ЦЕНТР.
ну не знаю, постоянно слышу от рылов истории про арабов, израильтян, китайцев, америкосов покупающих под перепродажу, или аренду стояками без разницы какой район, знаю израильтян и американцев украинского происхождения, делающих ремонты под продажу, знаю иностранцев, много лет занимающихся в киеве арендой, причем как в новостроях, так и царских домах и сталинках - их много и кржн их очень привлекает
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Не интересуется недвижимостью в Киеве ( а вернее НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ) только тот израильтянин, который ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ, как говорил Джон Рокфеллер.))