Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:- припинити тиск на фізичних осіб, які здійснюють легальні оподатковувані операції за ставкою 5 %, реалізуючи більше 3 об'єктів нерухомого майна на рік, яке було придбано у забудовника. Для цього пропонують чітко вказати в ПКУ, -що ставка ПДФО для таких операцій становить 5 %, а не 18 %, як для ФОП. Водночас, для операцій, коли фізичні особи здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації і реалізують нерухоме майно після його будівництва, або коли таке будівництво здійснено за їх рахунок (замовник будівництва), встановити ставку ПДФО у розмірі 10 %.
Свидетельница жены со свадьбы родила от итальянца в Италии. Вероятно он ей купит у нас квартиру. Ее сестра тоже от итальянца родила. Другого. Потенциально эти итальянцы клиенты на рынке украинской недвиги, могут купить роженицам по квартире, а может и не купят. Вообще говоря не знаю, какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях. Статистика вещь упрямая.
zzzzzz написав:Почитал истории про иностранцев, спасибо, поржал )))
Все иностранные банки сбежали из Украины после 2013 , но в Киеве нерезы пркупают стояками ))))
да, это давно не новость. с некоторыми оговорками. Бизнес-модель иностранцев чаще всего подразумевает покупку вторички или с базовым ремонтом, ровно в силу того, что риски вложения в котлован и/или удаленные заморочки с ремонтом не интересны. Ну и да, в некоторых случаях покупают этажами/стояками.
zzzzzz написав:Почитал истории про иностранцев, спасибо, поржал )))
Все иностранные банки сбежали из Украины после 2013 , но в Киеве нерезы пркупают стояками ))))
Филиалов иностранных и не было - запрещены, а дочки иностранных как были, так и остались: Сити, БНП Париба, Креди Агриколь, Комерцбанк, Интеза и помельче. Кто сбежал то?
Еще UniCredit надо добавить 2009 г. ING Bank, Голландия
Нидерландский банк начал работать в Украине еще в 1998 году, в 2008-м открыл розничное направление, но уже в следующем полностью свернул работу с населением. Тогда ENG Bank пришлось продать 23 своих отделения, каждое из которых эксперты оценивали в $100 тыс.
2009 г. Home Credit Bank, Чехия
Чешская компания Home Credit Group спустя три года работы в Украине продала свою "дочку" Платинум банку. Тот сменил ее название на банк Восток и перепродал в 2011 году.
2009 г. Dresdner Bank, Германия
В апреле 2009 года немецкий Dresdner Bank ликвидировал свое представительство в Киеве. Тут правда причина была не в Украине, а в Германии - Dresdner Bank купил Commerzbank.
2010 г. HSBC, Великобритания
Британский банк зашел к нам в кризисный 2008 год. Столкнувшись с трудностями в Украине, руководство HSBC решило сосредоточиться на бизнесе в тех странах, где работает уже давно.
2010 г. Ренессанс Капитал, Россия
Российский банк продал СКМ Рината Ахметова украинское розничное отделение. Но в отличие от многих других "дочек" иностранных банком, Ренненанс Капитал после смены собственника продолжает работать под старым названием.
2011 г. Bayerische Landesbank, Германия
В апреле прошлого года из Украины ушел еще один крупный немецкий банк. В Bayerische Landesbank заявили, что полностью ликвидируют представительство, а все претензии принимают в течение 2 месяцев.
2011 г. Kookmin Bank, Южная Корея
Крупнейший банк Южной Кореи закрыл украинское представительство через 4 года работы. Причина банальная – сокращение расходов.
2011 г. Bank of Georgia, Грузия
Грузинский банк продал 80% украинской дочерней компании за $9,6 млн., тогда как потратил на его покупку $81,7 млн., сообщала пресса. Грузины решили сосредоточиться на отечественном рынке.
2012 г. Кредит Европа Банк, Голландия
В этом году Кредит Европа Банк, который принадлежит голландскому консорциуму, прекратил розничную работу. Банк закрыл все свои отделения в Украине, оставив лишь одно для работы с бизнесом.
2012 г. Volksbank, Австрия
Австрийцы пришли в Украину в 2007-м, купив банк Электрон. Но в 2012-м пришлось потесниться, украинские активы были проданы Сбербанку России за €505 млн.
2012 г. SEB Group, Швеция
Шведская SEB Group купила в 2005 и 2007 году два украинских банка. Но уже в 2012-м продала их Евробанку. Все клиенты шведского банка превратились в клиентов банка украинского. Летом прошлого года шведская SEB Group продала СЕБ Банк Александру Адаричу. Теперь он развивает его как Фидобанк.
2012 г. Банк Форум (Commerzbank), Германия
Немецкая компания Commerzbank продала свою украинскую "дочку"- банк Форум - Смарт-Холдингу Вадима Новицкого. По сообщениям СМИ – вдвое дешевле, чем он стоил.
2012 г. Societe Generale, Франция
Продержавшись, Один из крупнейших французских банков Societe Generale продержался на украинском рынке 6 лет. В этом году Альфа Банк скупил у него скупил розничные кредиты на 700 млн. грн. Теперь украинцы должны не французским кредиторам, а российским.
2012 г. Эрсте Банк, Австрия
В декабре 2012 Александр Адарич купил за $83 млн Эрсте Банк у австрийской Erste Group.
2013 г. Кредитпромбанк,
Изменил иностранных акционеров и Кредитпромбанк, который мажоритарный акционер Дельта Банка Николай Лагун выкупил у пула европейских инвесторов.
2013 г. Swedbank, Швеция
Владелец Дельта Банка Николай Лагун купил украинскую "дочку" шведского Swedbank за $175 млн и переименовал его в Омега Банк. Swedbank в Украину зашел в 2007 году путем приобретения у Сергея Тигипко 100% акций ТАС-Коммерцбанка и ТАС-Инвестбанка за $735 млн. До кризиса дела у Сведбанка шли неплохо - он наращивал сеть и активы.
Однако девальвация гривны в 2008 году пошатнула его положение, 80% всех выданных кредитов были валютными, из-за чего половина всего кредитного портфеля стала проблемной.
2013 г. Астра Банк, Греция
Летом этого года Лагун также купил греческий Астра Банк, принадлежащий Alpha Bank А.К. (Греция).
А насчет иностранцев, так в этом году гражданство Украины получили даже меньше граждан чем в прошлом году. За первые три месяца миграционный прирост составил АЖ 6142 человека, в прошлом году за первые 3 месяца миграционный прирост составил 6773 человека. Данное кол-во граждан вообще никак не влияет.
А вот сокращение численности населения весьма ускорилось. 1 кв 2020 - ( -71747 ) 1 кв 2021 - ( -100394 )
За 1 квартал минус 100 тыс, это в год минус условный Кропивницький ( Кировоград )
А инострацы да, есть в Киеве, студенты ВУЗов, или представители наркосиндикатов. Если кто не в курсе, Украина транзитный канал для наркоты в Европу.
Zebra написав:Свидетельница жены со свадьбы родила от итальянца в Италии. Вероятно он ей купит у нас квартиру. Ее сестра тоже от итальянца родила. Другого. Потенциально эти итальянцы клиенты на рынке украинской недвиги, могут купить роженицам по квартире, а может и не купят. Вообще говоря не знаю, какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях. Статистика вещь упрямая.
Вы вроде бы с Чернигова? Я недавно смотрел ролик Гордона с вашего города в гостях у одного из якобы лучших мэров Украины. Дорогу к вам делают отличную, город зелёный с историей, с ухоженными центральными улицами и красивыми домами. Природа вокруг, речка, пляж. От Киева ПОЛТОРА ЧАСА езды всего-то, а это как никак ПОЛНОЦЕННЫЙ ГОРОД и пока ещё ДЕШЕВЫЙ!!! Какие перспективы в будущем в плане инвестиций в недвижимость на ваш взгляд? Фриланс, туризм, релокация и т.д
roberto dark написав:Вы вроде бы с Чернигова? Я недавно смотрел ролик Гордона с вашего города в гостях у одного из якобы лучших мэров Украины. Дорогу к вам делают отличную, город зелёный с историей, с ухоженными центральными улицами и красивыми домами. Природа вокруг, речка, пляж. От Киева ПОЛТОРА ЧАСА езды всего-то, а это как никак ПОЛНОЦЕННЫЙ ГОРОД и пока ещё ДЕШЕВЫЙ!!! Какие перспективы в будущем в плане инвестиций в недвижимость на ваш взгляд? Фриланс, туризм, релокация и т.д
Для тихой старости сойдет. Экология отличная. Есть куда поехать и порыбачить, и в лесах свежим воздухом подышать, грибы пособирать, плотность населения низкая, мечта интроверта.
До Киева по новым дорогам можно и за час доехать.
Но по факту - никаких перспектив:
У Чернігівській області за останні 25 років кількість шкіл скоротилася на 46,4%. У селах цей відсоток вище – 54,4%. Про це Суспільному повідомили в прес-службі Чернігівської ОДА. Загалом за чверть століття закрили 401 заклад.
25 років тому на Чернігівщині навчалося 170,6 тисяч учнів, зараз – 96,1 тисяч учнів. Це на 44 відсотки менше.
Zebra С одной стороны вы правы, но это демографическая проблема всей Украины в целом. С другой в Киеве развитие есть, а в то же время многие ( особенно коренные киевляне) жалуются, что именно из-за этой динамики - ЖИТЬ СТАЛО УЖЕ НЕ КОМФОРТНО и хочется лучшей экологии, отстутствия пробок, тишины и т.д