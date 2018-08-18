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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7615761676177618

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:21

Zebra

Согласен с вами. Вот хорошая иллюстрация.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:27

  Zebra написав:наши бабы не хотят рожать

Таки - да!
Зате вони бажають постійно відвідувати салони краси і регулярно відпочивати в Єгіптах, Туреччинах.

З народжуваністю і демографією - тут повний швах.

  zzzzzz написав:А насчет иностранцев, так в этом году гражданство Украины получили даже меньше граждан чем в прошлом году. За первые три месяца миграционный прирост составил АЖ 6142 человека, в прошлом году за первые 3 месяца миграционный прирост составил 6773 человека.

А що тут робити іноземцям?
Кваліфіковані інженери, математики, фізики, хіміки, лікарі - сюди не їдуть. Некуй їм тут робити. :mrgreen:

А некваліфіковані - теж не вельми хочуть працювати за медіанну ЗП 350 дол/міс у державі.(((
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:33

  Zebra написав:.. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях.
Статистика вещь упрямая.

думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными.
А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах.
Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:34

  Frant написав:..
Кваліфіковані інженери, математики, фізики, хіміки, лікарі - сюди не їдуть. Некуй їм тут робити. :mrgreen: ..

едут, едут. А кто нам несколько производственных линий запустил? )
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  #<1 ... 7615761676177618
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