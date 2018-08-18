Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Таки - да! Зате вони бажають постійно відвідувати салони краси і регулярно відпочивати в Єгіптах, Туреччинах.
З народжуваністю і демографією - тут повний швах.
zzzzzz написав:А насчет иностранцев, так в этом году гражданство Украины получили даже меньше граждан чем в прошлом году. За первые три месяца миграционный прирост составил АЖ 6142 человека, в прошлом году за первые 3 месяца миграционный прирост составил 6773 человека.
А що тут робити іноземцям? Кваліфіковані інженери, математики, фізики, хіміки, лікарі - сюди не їдуть. Некуй їм тут робити.
А некваліфіковані - теж не вельми хочуть працювати за медіанну ЗП 350 дол/міс у державі.(((
Zebra написав:.. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях. Статистика вещь упрямая.
думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными. А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах. Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти ))