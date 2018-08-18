Додано: Чет 10 чер, 2021 15:39

Faceless написав: zzzzzz написав: Почитал истории про иностранцев, спасибо, поржал )))



Все иностранные банки сбежали из Украины после 2013 , но в Киеве нерезы пркупают стояками )))) Филиалов иностранных и не было - запрещены, а дочки иностранных как были, так и остались: Сити, БНП Париба, Креди Агриколь, Комерцбанк, Интеза и помельче. Кто сбежал то? Филиалов иностранных и не было - запрещены, а дочки иностранных как были, так и остались: Сити, БНП Париба, Креди Агриколь, Комерцбанк, Интеза и помельче. Кто сбежал то?

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