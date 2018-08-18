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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7616761776187619>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:01

посмотрел сегодня свежий прайс КГС, грусть-печаль...
выбрать нечего, цены космос
в основном допродают свои долгострои и объекты Укрбуда
очень удивило что по Мираксу НИ ОДНОЙ квартиры в прайсе...
1к воздух в дупе трои с поставкой в лучшем случае через 5 лет стартует с 800уе за м2, это если с рассрочкой, но можно взять и со 100%й па 720 на 2м этаже с видом на мусорник
думаю это можно считать прыжком дохлой кошки, скоро октябрь все расставит по местам)

и да, чтобы жестко не оффтопить добавлю что Укргаз кредитует под 7%...
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:17

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:Почитал истории про иностранцев, спасибо, поржал )))

Все иностранные банки сбежали из Украины после 2013 , но в Киеве нерезы пркупают стояками ))))
Филиалов иностранных и не было - запрещены, а дочки иностранных как были, так и остались: Сити, БНП Париба, Креди Агриколь, Комерцбанк, Интеза и помельче. Кто сбежал то?



Зображення

Еще UniCredit надо добавить
2009 г. ING Bank, Голландия

Нидерландский банк начал работать в Украине еще в 1998 году, в 2008-м открыл розничное направление, но уже в следующем полностью свернул работу с населением. Тогда ENG Bank пришлось продать 23 своих отделения, каждое из которых эксперты оценивали в $100 тыс.

2009 г. Home Credit Bank, Чехия

Чешская компания Home Credit Group спустя три года работы в Украине продала свою "дочку" Платинум банку. Тот сменил ее название на банк Восток и перепродал в 2011 году.

2009 г. Dresdner Bank, Германия

В апреле 2009 года немецкий Dresdner Bank ликвидировал свое представительство в Киеве. Тут правда причина была не в Украине, а в Германии - Dresdner Bank купил Commerzbank.

2010 г. HSBC, Великобритания

Британский банк зашел к нам в кризисный 2008 год. Столкнувшись с трудностями в Украине, руководство HSBC решило сосредоточиться на бизнесе в тех странах, где работает уже давно.

2010 г. Ренессанс Капитал, Россия

Российский банк продал СКМ Рината Ахметова украинское розничное отделение. Но в отличие от многих других "дочек" иностранных банком, Ренненанс Капитал после смены собственника продолжает работать под старым названием.

2011 г. Bayerische Landesbank, Германия

В апреле прошлого года из Украины ушел еще один крупный немецкий банк. В Bayerische Landesbank заявили, что полностью ликвидируют представительство, а все претензии принимают в течение 2 месяцев.

2011 г. Kookmin Bank, Южная Корея

Крупнейший банк Южной Кореи закрыл украинское представительство через 4 года работы. Причина банальная – сокращение расходов.

2011 г. Bank of Georgia, Грузия

Грузинский банк продал 80% украинской дочерней компании за $9,6 млн., тогда как потратил на его покупку $81,7 млн., сообщала пресса. Грузины решили сосредоточиться на отечественном рынке.

2012 г. Кредит Европа Банк, Голландия

В этом году Кредит Европа Банк, который принадлежит голландскому консорциуму, прекратил розничную работу. Банк закрыл все свои отделения в Украине, оставив лишь одно для работы с бизнесом.

2012 г. Volksbank, Австрия

Австрийцы пришли в Украину в 2007-м, купив банк Электрон. Но в 2012-м пришлось потесниться, украинские активы были проданы Сбербанку России за €505 млн.

2012 г. SEB Group, Швеция

Шведская SEB Group купила в 2005 и 2007 году два украинских банка. Но уже в 2012-м продала их Евробанку. Все клиенты шведского банка превратились в клиентов банка украинского. Летом прошлого года шведская SEB Group продала СЕБ Банк Александру Адаричу. Теперь он развивает его как Фидобанк.

2012 г. Банк Форум (Commerzbank), Германия

Немецкая компания Commerzbank продала свою украинскую "дочку"- банк Форум - Смарт-Холдингу Вадима Новицкого. По сообщениям СМИ – вдвое дешевле, чем он стоил.

2012 г. Societe Generale, Франция

Продержавшись, Один из крупнейших французских банков Societe Generale продержался на украинском рынке 6 лет. В этом году Альфа Банк скупил у него скупил розничные кредиты на 700 млн. грн. Теперь украинцы должны не французским кредиторам, а российским.

2012 г. Эрсте Банк, Австрия

В декабре 2012 Александр Адарич купил за $83 млн Эрсте Банк у австрийской Erste Group.

2013 г. Кредитпромбанк,

Изменил иностранных акционеров и Кредитпромбанк, который мажоритарный акционер Дельта Банка Николай Лагун выкупил у пула европейских инвесторов.

2013 г. Swedbank, Швеция

Владелец Дельта Банка Николай Лагун купил украинскую "дочку" шведского Swedbank за $175 млн и переименовал его в Омега Банк. Swedbank в Украину зашел в 2007 году путем приобретения у Сергея Тигипко 100% акций ТАС-Коммерцбанка и ТАС-Инвестбанка за $735 млн. До кризиса дела у Сведбанка шли неплохо - он наращивал сеть и активы.

Однако девальвация гривны в 2008 году пошатнула его положение, 80% всех выданных кредитов были валютными, из-за чего половина всего кредитного портфеля стала проблемной.

2013 г. Астра Банк, Греция

Летом этого года Лагун также купил греческий Астра Банк, принадлежащий Alpha Bank А.К. (Греция).

2013 г. - Марфин Банк, Bank of Cyprus, Кипр -

Очень сочувствуем иностранным банкам - это за их деньги покупались однушки на Трое по 100куе. И за их деньги на пенсию по богатству выходили целыми семьями разные у6людки типа Черновецкого. Ну и откаты при оценке никто не отменял. Те кто выжил и остался (кроме Интезы - там какая-то катастрофа - не понимаю, как они в Италии все еще не обанкротились с таким менеджментом) - чувствуют себя неплохо. Аваль показывает 4й год подряд какую-то просто рекордную рентабельность и никуда уходить не собирается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:14

Новая Оболонь

https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyav ... 44513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про Ирпень или хорошее или ничего. Хорошее:
https://www.radiosvoboda.org/amp/news-m ... 98735.html
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Бизнес-модель иностранцев чаще всего подразумевает покупку вторички или с базовым ремонтом, ровно в силу того, что риски вложения в котлован и/или удаленные заморочки с ремонтом не интересны.
Ну и да, в некоторых случаях покупают этажами/стояками.

Шведы на соседнем рынке одной покупкой купили 2500 квартир.
https://www.money.pl/gospodarka/szwedzk ... 7888a.html
Szwedzka firma Heimstaden Bostad kupiła 2500 mieszkań w Polsce od Budimexu Nieruchomości. Za cały pakiet mieszkań na różnym etapie realizacji, Szwedzi zapłacili 1,4 mld zł.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:30

  airmax78 написав:Про Ирпень или хорошее или ничего. Хорошее:
https://www.radiosvoboda.org/amp/news-m ... 98735.html

во избежании начала очередного срача на ветке просьба Модераторам перенести этот пост в тематическую ветку
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:33

  Прохожий написав:думаю это можно считать прыжком дохлой кошки, скоро октябрь все расставит по местам)

Это шутка ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:36

интересно 50авеню будет или нет?

"Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос"
https://lb.ua/society/2021/06/10/486748 ... _park.html

хотя уверен что для местных "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 10 чер, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:38

  Прохожий написав:интересно 50авеню будет или нет?

"Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос"
https://lb.ua/society/2021/06/10/486748 ... _park.html

хотя уверен что для "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...

Хорошая схема, делки приватизируют участок за символическую цену, а потом впаривают городу по рыночной цене. Потом Кличко пиарится. А на самом деле на88ли киевлян 2 раза.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:43

  vladimir07 написав:
  Прохожий написав:думаю это можно считать прыжком дохлой кошки, скоро октябрь все расставит по местам)

Это шутка ?

это суровая правда жизни подтвержденная графиками и диаграммами 3го топа из окулиардной компании
только тихо, мы на форуме оказались как каста избранных знающих будущее)
"предупрежден значит вооружен"(с)
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