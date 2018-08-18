Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
хотя уверен что для местных "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...
Нет, будет отлично - как с домом-монстром и с домом Билозир на обожаемом Libo Подоле, как с ЯГ, плюющим свысока на историческое наследие Львовской Площади, как с Манхеттеном, перекрывающим путь в центр для Виталиана и возможность заключить бракосочетание в винтажном ЗАГСе под перестук ШРТ Франта...
Повторюсь - мне очень интересна мотивация Бахматова, который посражавшись с ветряными мельницами в команде лучшего мэра, вернулся в реальность и теперь макает его как и все прочие трезвомыслящие горожане.
PS - с нетерпением жду, когда лучший мэр со своей кавалерией погромщиков МАФов и переходов ворвется на останки Большевика и таки расчистит путь к очередному этапу распила бюджета на уставшем мосту и заодно расчистит место под следующую площадку для ярких и креативных человейников КАНа.
Востаннє редагувалось striped в Чет 10 чер, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
17.05.2018 КМДА принимает решение о выкупе земельных участков.
Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо викупу земельних ділянок площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташованих між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, що знаходяться у приватній власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), для облаштування озеленених територій загального користування - парку.
Викупити у акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032129) для суспільних потреб земельні ділянки площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташовані між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, для облаштування озеленених територій загального користування - парку (справа N 431117326).
Важное объявление для бывших активных участников ветки о заграничной недвижимости Акурта.
ВЕТКА ЗАКРЫТА! Это знаменательное событие наконец свершилось! Таки добро всегда побеждает ЗЛО! На самолюбовании, бесконечной лжи, провокациях, троллинге и манипуляциях данного персонажа, можно проставить жирную точку. С чем всех и поздравляю! "Перекрестимся" друзья (как любил говорить топикстартер)) .
hume написав:Зачем покупать духовку совмещенную с микроволновой? Почему не купить встроенную микроволновку в три раза дешевле. У вас же есть духовка с пароваркой... Хотя я уже ничему не удивляюсь, утилизация денег очень приятна, как наркотик
Можно просто шредер купить
Т.е. правильный клей для паркета купить в 3 раза дороже "неправильного" - это норм. А купить правильную духовку - это деньги на ветер. Ну ок.
Я ничего против "правильной" духовки не имею. Даже двух. Можете даже две мойки поставить, чтобы совсем правильно было и кошерно. Хотя, по опыту владения "правильным" моноблоком, хоть и с одной духовкой, скажу, что 80% функций остальсь не востркбованными. Хотя повар из "Феллини" возможностями был впечатлен "полупрофессиональная (или профессиональная, не помню как точно сказал) вещь в бытовом корпусе". экономия-эе на клее, весьма небольшая, вполне может привести к тому что "пожелтеет и отвалится" и тогда влет на клей, паркет, все что под паркетом,демонтаж, монтаж и тд. И такого я насмотрклся. И все делали "лучшие паркетчики Киева", которые регулярно меняют симки.
Важное объявление для бывших активных участников ветки о заграничной недвижимости Акурта.
ВЕТКА ЗАКРЫТА! Это знаменательное событие наконец свершилось! Таки добро всегда побеждает ЗЛО! На самолюбовании, бесконечной лжи, провокациях, троллинге и манипуляциях данного персонажа, можно проставить жирную точку. С чем всех и поздравляю! "Перекрестимся" друзья (как любил говорить топикстартер)) .
А что с ним? Продал на пике свою турецкую прелесть и вложился в КРЖН ?