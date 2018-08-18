Додано: Чет 10 чер, 2021 20:07

Прохожий написав: интересно 50авеню будет или нет?



"Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос"

https://lb.ua/society/2021/06/10/486748 ... _park.html



хотя уверен что для местных "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой... интересно 50авеню будет или нет?хотя уверен что для местных "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...

Нет, будет отлично - как с домом-монстром и с домом Билозир на обожаемом Libo Подоле, как с ЯГ, плюющим свысока на историческое наследие Львовской Площади, как с Манхеттеном, перекрывающим путь в центр для Виталиана и возможность заключить бракосочетание в винтажном ЗАГСе под перестук ШРТ Франта...Повторюсь - мне очень интересна мотивация Бахматова, который посражавшись с ветряными мельницами в команде лучшего мэра, вернулся в реальность и теперь макает его как и все прочие трезвомыслящие горожане.PS - с нетерпением жду, когда лучший мэр со своей кавалерией погромщиков МАФов и переходов ворвется на останки Большевика и таки расчистит путь к очередному этапу распила бюджета на уставшем мосту и заодно расчистит место под следующую площадку для ярких и креативных человейников КАНа.