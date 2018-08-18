RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7617761876197620

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:29

  striped написав:Нет, будет отлично - как с домом-монстром и с домом Билозир на обожаемом Libo Подоле, как с ЯГ, плюющим свысока на историческое наследие Львовской Площади, как с Манхеттеном, перекрывающим путь в центр для Виталиана и возможность заключить бракосочетание в винтажном ЗАГСе под перестук ШРТ Франта...


Да ладно тебе, любая эксцентричность и фрики со временем становятся визитной карточкой города и его украшением. Люди привыкают к необычным архитектурным формам, даже монстрам и со временем в них влюбляются. Как мы в тьолок, часто далеко не в писанных красавиц. Я гляжу ей в след, ничего в ней нет, а всё гляжу, взгляд не отвожу ... :oops: Жить в правильном и идеальном мире скучно и нудно. Интереснее когда сталкиваемся с вызовами и чем-то нам загадочным. :shock:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9852
З нами з: 14.11.11
Подякував: 388 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:54

  roberto dark написав:Извиняюсь за оффтоп.

  Важное объявление для бывших активных участников ветки о заграничной недвижимости Акурта.

ВЕТКА ЗАКРЫТА! Это знаменательное событие наконец свершилось! Таки добро всегда побеждает ЗЛО! На самолюбовании, бесконечной лжи, провокациях, троллинге и манипуляциях данного персонажа, можно проставить жирную точку. С чем всех и поздравляю! "Перекрестимся" друзья (как любил говорить топикстартер)) .

Damien
 
Повідомлень: 355
З нами з: 28.04.20
Подякував: 216 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вы думаете, до конца этого года цены удвоятся или утроятся?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21439
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7617761876197620
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iriverix і 14 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2063, 2064, 2065
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20644 3584374
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 222300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23023
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.