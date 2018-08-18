|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 10 чер, 2021 21:29
striped написав:
Нет, будет отлично - как с домом-монстром и с домом Билозир на обожаемом Libo Подоле, как с ЯГ, плюющим свысока на историческое наследие Львовской Площади, как с Манхеттеном, перекрывающим путь в центр для Виталиана и возможность заключить бракосочетание в винтажном ЗАГСе под перестук ШРТ Франта...
Да ладно тебе, любая эксцентричность и фрики со временем становятся визитной карточкой города и его украшением. Люди привыкают к необычным архитектурным формам, даже монстрам и со временем в них влюбляются. Как мы в тьолок, часто далеко не в писанных красавиц. Я гляжу ей в след, ничего в ней нет, а всё гляжу, взгляд не отвожу ...
Жить в правильном и идеальном мире скучно и нудно. Интереснее когда сталкиваемся с вызовами и чем-то нам загадочным.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9852
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 4226 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 10 чер, 2021 21:54
roberto dark написав:
Извиняюсь за оффтоп.
Важное объявление для бывших активных участников ветки о заграничной недвижимости Акурта.
ВЕТКА ЗАКРЫТА! Это знаменательное событие наконец свершилось! Таки добро всегда побеждает ЗЛО! На самолюбовании, бесконечной лжи, провокациях, троллинге и манипуляциях данного персонажа, можно проставить жирную точку. С чем всех и поздравляю! "Перекрестимся" друзья (как любил говорить топикстартер)) .
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 23:08
Как вы думаете, до конца этого года цены удвоятся или утроятся?
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21439
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iriverix
і 14 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20644
|3584374
|
Сер 09 чер, 2021 15:10
Bolt
|
|495
|222300
|
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
|
|16
|23023
|
|