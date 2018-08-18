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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7617761876197620>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:48

  Прохожий написав:
  BIGor написав:
  Прохожий написав:интересно 50авеню будет или нет?

"Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос"
https://lb.ua/society/2021/06/10/486748 ... _park.html

хотя уверен что для "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...

Хорошая схема, делки приватизируют участок за символическую цену, а потом впаривают городу по рыночной цене. Потом Кличко пиарится. А на самом деле на88ли киевлян 2 раза.

что и требовалось доказать

Я не писал что Кличко плохой, такая жизнь, он винтик очень большой системы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:48

  UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:51

  Прохожий написав:
  BIGor написав:
  Прохожий написав:интересно 50авеню будет или нет?

"Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос"
https://lb.ua/society/2021/06/10/486748 ... _park.html

хотя уверен что для "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...

Хорошая схема, делки приватизируют участок за символическую цену, а потом впаривают городу по рыночной цене. Потом Кличко пиарится. А на самом деле на88ли киевлян 2 раза.

что и требовалось доказать


Решение киеврады это ничего не означает.
Было решение возле Русановской гавани выкупить замлю. Прошел ОДИН ГОД...землю так и не выкупили
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:07

  Прохожий написав:интересно 50авеню будет или нет?

"Київрада вирішила викупити під парк ділянку на Шулявці, де будують хмарочос"
https://lb.ua/society/2021/06/10/486748 ... _park.html

хотя уверен что для местных "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...


Нет, будет отлично - как с домом-монстром и с домом Билозир на обожаемом Libo Подоле, как с ЯГ, плюющим свысока на историческое наследие Львовской Площади, как с Манхеттеном, перекрывающим путь в центр для Виталиана и возможность заключить бракосочетание в винтажном ЗАГСе под перестук ШРТ Франта...

Повторюсь - мне очень интересна мотивация Бахматова, который посражавшись с ветряными мельницами в команде лучшего мэра, вернулся в реальность и теперь макает его как и все прочие трезвомыслящие горожане.

PS - с нетерпением жду, когда лучший мэр со своей кавалерией погромщиков МАФов и переходов ворвется на останки Большевика и таки расчистит путь к очередному этапу распила бюджета на уставшем мосту и заодно расчистит место под следующую площадку для ярких и креативных человейников КАНа.
Востаннє редагувалось striped в Чет 10 чер, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:07

Прохожий.

Вот просто феерическая история.

17.05.2018 КМДА принимает решение о выкупе земельных участков.
Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо викупу земельних ділянок площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташованих між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, що знаходяться у приватній власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), для облаштування озеленених територій загального користування - парку.

https://kmr.ligazakon.net/document/mr18 ... mfcSaLmifg


прошло ТРИ года !!!!!!!!!!!!

22.04.2021 КМДА принимает опять решение о выкупе.
Викупити у акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032129) для суспільних потреб земельні ділянки площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташовані між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, для облаштування озеленених територій загального користування - парку (справа N 431117326).

https://kmr.ligazakon.net/document/mr21 ... mfcSaLmifg


Это просто полный трешняк, так что 50-авеню думаю будут строить и дальше.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вы думаете, до конца этого года цены удвоятся или утроятся?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:04

  hume написав:
  UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.

hume Сосновый лес. Озеро Министерка.
Большой парк нарисовали на ДПТ.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.


В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома.
У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:38

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.

hume Сосновый лес. Озеро Министерка.
Большой парк нарисовали на ДПТ.

Если жить не выезжая, то может будет нормально. Отличается от варшавского в лучшую сторону только из-за соснового леса вокруг. Ну а если на авто - грусть печаль.

Кстати, смотрю народ по прежнему гребёт под аренду. Интересно на что они рассчитывают в комплексах на 10+ тысяч квартир?!
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:42

  hume написав:Кстати, смотрю народ по прежнему гребёт под аренду. Интересно на что они рассчитывают в комплексах на 10+ тысяч квартир?!


Вони не думають про це. :|
Надто складно - прогнозувати ситуацію на два кроки впереди)))

Інтелектуальний рівень укро-їліти такий, що за кордоном - в більшості випадків вона може працювати або касирами в супермаркетах, або вантажниками в меблевих магазинах.
На жаль, це не жарт. :mrgreen:

  Унуноктий написав:Как вы думаете, до конца этого года цены удвоятся или утроятся?

На цемент, борошно чи гіпералергенний корм для котів?
Думаю, що квитки на громадський транспорт - однозначно подорожчають в 1,5-2 рази!
Frant
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