Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
хотя уверен что для местных "киевлян" при любом результате Кличко будет плохой...
Нет, будет отлично - как с домом-монстром и с домом Билозир на обожаемом Libo Подоле, как с ЯГ, плюющим свысока на историческое наследие Львовской Площади, как с Манхеттеном, перекрывающим путь в центр для Виталиана и возможность заключить бракосочетание в винтажном ЗАГСе под перестук ШРТ Франта...
Повторюсь - мне очень интересна мотивация Бахматова, который посражавшись с ветряными мельницами в команде лучшего мэра, вернулся в реальность и теперь макает его как и все прочие трезвомыслящие горожане.
PS - с нетерпением жду, когда лучший мэр со своей кавалерией погромщиков МАФов и переходов ворвется на останки Большевика и таки расчистит путь к очередному этапу распила бюджета на уставшем мосту и заодно расчистит место под следующую площадку для ярких и креативных человейников КАНа.
Востаннє редагувалось striped в Чет 10 чер, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
17.05.2018 КМДА принимает решение о выкупе земельных участков.
Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо викупу земельних ділянок площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташованих між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, що знаходяться у приватній власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), для облаштування озеленених територій загального користування - парку.
Викупити у акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032129) для суспільних потреб земельні ділянки площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташовані між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, для облаштування озеленених територій загального користування - парку (справа N 431117326).
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
hume Сосновый лес. Озеро Министерка. Большой парк нарисовали на ДПТ.
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома. У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет)
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
hume Сосновый лес. Озеро Министерка. Большой парк нарисовали на ДПТ.
Если жить не выезжая, то может будет нормально. Отличается от варшавского в лучшую сторону только из-за соснового леса вокруг. Ну а если на авто - грусть печаль.
Кстати, смотрю народ по прежнему гребёт под аренду. Интересно на что они рассчитывают в комплексах на 10+ тысяч квартир?!