Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой.
Чого це ? Біля кожного будинку - це як кому пощастило , але в загальному там досить великі смужки саме загальні - і дитячі площадки і спортивні . Теж не доробили ясне діло - але не так вже й погано насправді . Інше питання - що все це зараз потихеньку занепадатиме . А якщо СГ влізе зі своїми претензіям - то все стане зовсім погано . З машинами , звичайно , повний капут . Але це так скрізь зараз . Там же зараз 2 садочка просто стоять не запускаються . Практично готові . Дітей народ возить незнати куди ...
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома. У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет)
Приятель киевлянин живёт в патриотике и ездит всегда, на велосипеде в хорошую погоду, на работу на Левобережку. Говорит когда на Русановку заезжает, как будто в другой Киев попадаешь. Воздух чище из за зелени и Днепра, а по ощущениям и прохладнее также. На районе у него бетонные коробки, которые давят психологически сильно, закрывая небо, в единственный большой супермаркет очередя всегда, между домами вообще говорит, сплошные паркинги и не пройти , да и вообще жильё в основном 37 метровые "соты" , только прийти с работы и уснуть, что бы не видеть этого кошмара. Соседей слышно даже когда кто-то чихают, а в часы пик очередь в лифты .
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
hume Сосновый лес. Озеро Министерка. Большой парк нарисовали на ДПТ.
Да уж. Министерка превратится в еще больший, проходной ужас с толпами уставших менеджеров на шашлыках. Еще же добавится итальянский квартал, а потом и оболонь на газу...
roberto dark написав: Приятель киевлянин живёт в патриотике и ездит всегда, на велосипеде в хорошую погоду, на работу на Левобережку. Говорит когда на Русановку заезжает, как будто в другой Киев попадаешь. Воздух чище из за зелени и Днепра, а по ощущениям и прохладнее также. На районе у него бетонные коробки, которые давят психологически сильно, закрывая небо, в единственный большой супермаркет очередя всегда, между домами вообще говорит, сплошные паркинги и не пройти , да и вообще жильё в основном 37 метровые "соты" , только прийти с работы и уснуть, что бы не видеть этого кошмара. Соседей слышно даже когда кто-то чихают, а в часы пик очередь в лифты .
roberto dark написав: Приятель киевлянин живёт в патриотике и ездит всегда, на велосипеде в хорошую погоду, на работу на Левобережку. Говорит когда на Русановку заезжает, как будто в другой Киев попадаешь. Воздух чище из за зелени и Днепра, а по ощущениям и прохладнее также. На районе у него бетонные коробки, которые давят психологически сильно, закрывая небо, в единственный большой супермаркет очередя всегда, между домами вообще говорит, сплошные паркинги и не пройти , да и вообще жильё в основном 37 метровые "соты" , только прийти с работы и уснуть, что бы не видеть этого кошмара. Соседей слышно даже когда кто-то чихают, а в часы пик очередь в лифты .
А ты расскажи ему, что на русановке бабушки-алкоголички в ободранных стенах, со сломанными вонючими лифтами. Мож легче ему станет
Это расскажет намного лучше житель "ирпеньского рая" vitaliian . Как на Русановке наркоманы возле каждого куста со шприцами ширяются, а гопники с ножичками и кастетами тероризируют и грабят местных маргиналов . Все как в Бразилии. ))