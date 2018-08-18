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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76187619762076217622>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:13

  Faceless написав:У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой.


Чого це ? Біля кожного будинку - це як кому пощастило , але в загальному там досить великі смужки саме загальні - і дитячі площадки і спортивні . Теж не доробили ясне діло - але не так вже й погано насправді . Інше питання - що все це зараз потихеньку занепадатиме . А якщо СГ влізе зі своїми претензіям - то все стане зовсім погано .
З машинами , звичайно , повний капут . Але це так скрізь зараз .
Там же зараз 2 садочка просто стоять не запускаються . Практично готові . Дітей народ возить незнати куди ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:16

  UA написав:
  hume написав:Если жить не выезжая, то может будет нормально. Отличается от варшавского в лучшую сторону только из-за соснового леса вокруг. Ну а если на авто - грусть печаль.

Вы с Оболони/на Оболонь в час пик на авто пробовали ездить? :mrgreen:
И ничего, народ как то живет.


Так там хоч метро як альтернатива . А той куток на північ від Подолу - повний капут зі всіх сторін . Доріг немає і громадський транспорт не тягне ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:19

  Faceless написав:
hume написав:
  UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.


В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома.
У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет)

Приятель киевлянин живёт в патриотике и ездит всегда, на велосипеде в хорошую погоду, на работу на Левобережку. Говорит когда на Русановку заезжает, как будто в другой Киев попадаешь. Воздух чище из за зелени и Днепра, а по ощущениям и прохладнее также. На районе у него бетонные коробки, которые давят психологически сильно, закрывая небо, в единственный большой супермаркет очередя всегда, между домами вообще говорит, сплошные паркинги и не пройти , да и вообще жильё в основном 37 метровые "соты" , только прийти с работы и уснуть, что бы не видеть этого кошмара. Соседей слышно даже когда кто-то чихают, а в часы пик очередь в лифты .

И в тоже время - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/zhkpatrio ... tem_to_vec
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:19

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.

hume Сосновый лес. Озеро Министерка.
Большой парк нарисовали на ДПТ.


Да уж. Министерка превратится в еще больший, проходной ужас с толпами уставших менеджеров на шашлыках.
Еще же добавится итальянский квартал, а потом и оболонь на газу...
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:09

  hume написав:Кстати, смотрю народ по прежнему гребёт под аренду. Интересно на что они рассчитывают в комплексах на 10+ тысяч квартир?!


Закон Худого Боба: чем больше покупается квартир под аренду, тем больше становится арендаторов. Его смысл состоит в том, что цена повышается, те кто раньше хотел купить свое, продолжают арендовать.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:38

Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:54

  zzzzzz написав:Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.

Чекаємо вересня-жовтня 2021.
Невже графіки і діаграми зРадіо - хибні???
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:59

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.

Чекаємо вересня-жовтня 2021.
Невже графіки і діаграми зРадіо - хибні???

придется покаяться перед светлым ликом растишек.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:02

  sequence написав:
  Frant написав:
  zzzzzz написав:Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.

Чекаємо вересня-жовтня 2021.
Невже графіки і діаграми зРадіо - хибні???

придется покаяться перед светлым ликом растишек.

Побачимо, побачимо)))

В мене враження, що бабла у народу - немірянно))) 8)
Зачинені кордоні - сприяють збереженні валюти всередині країни)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:07

  Frant написав:
В мене враження, що бабла у народу - немірянно))) 8)
Зачинені кордоні - сприяють збереженні валюти всередині країни)))


Немного не так. Точнее вообще все не так.
Основной рост произошел в производстве руды где цены на мировых рынках взлетели. То есть рост цен произошел там где продукция идет на экспорт и взлетели экспортные цены.

Но в любом случае рост цен производителей перейдет в потребительсткую инфляцию.
zzzzzz
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