Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:19

Faceless написав: hume написав: UA написав: https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html

Может неплохо получится.

Сосновый лес. Озеро Министерка. https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.htmlМожет неплохо получится.Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике. Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.



В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома.

У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет) В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома.У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет)

Приятель киевлянин живёт в патриотике и ездит всегда, на велосипеде в хорошую погоду, на работу на Левобережку. Говорит когда на Русановку заезжает, как будто в другой Киев попадаешь. Воздух чище из за зелени и Днепра, а по ощущениям и прохладнее также. На районе у него бетонные коробки, которые давят психологически сильно, закрывая небо, в единственный большой супермаркет очередя всегда, между домами вообще говорит, сплошные паркинги и не пройти , да и вообще жильё в основном 37 метровые "соты" , только прийти с работы и уснуть, что бы не видеть этого кошмара. Соседей слышно даже когда кто-то чихают, а в часы пик очередь в лифты .И в тоже время -