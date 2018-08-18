Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Так там хоч метро як альтернатива . А той куток на північ від Подолу - повний капут зі всіх сторін . Доріг немає і громадський транспорт не тягне ...
Кличко окружную дорогу активно строит. Уже висит информационный щит и начаты работы от Богатырской до Оболонского проспекта. С автомобильной точки зрения, что окраина Оболони - Героев Днепра, что Минский массив будет один xер.
давайте просто предположим, что это абсолютно неожиданно случится. Я, скажем, в качестве ситуативного сторонника лагеря растишек готов покаяться, если все мои насмешки пройдут мимо кассы, о чем писал неоднократно. А вы, в случае наступления неожиданного фиаско, готовы морально покаяться? ))) Давайте даже по другому - вы хоть раз в жизни признавали неправоту? ))
давайте просто предположим, что это абсолютно неожиданно случится. Я, скажем, в качестве ситуативного сторонника лагеря растишек готов покаяться, если все мои насмешки пройдут мимо кассы, о чем писал неоднократно. А вы, в случае наступления неожиданного фиаско, готовы морально покаяться? ))) Давайте даже по другому - вы хоть раз в жизни признавали неправоту? ))
Запросто можу визнати, що був неправий. _____ Останній рік - я обережно ставлюсь до "обвалішеських" прогнозів. мабуть, швидше буде "дорожай". До речі, на "первинці" - "дорожай" з 2016 року. На "вторинці" - з 2018. Поки що так.
І ціни "вторинки" ще не досягли рівня 2013, навіть близько. Проте є величезний камінь у вікно "ростішок" - негативна демографія.
Питання в тому, коли зупиниться "дорожай". P.S. Епідемія короновірусу, схоже, закінчується. P.S.S. Хто встиг зловити цінове "дно" і затарився на всю котлєту - той молодець (((( Зараз, по моєму, вже пізно.
17.05.2018 КМДА принимает решение о выкупе земельных участков.
Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо викупу земельних ділянок площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташованих між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, що знаходяться у приватній власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), для облаштування озеленених територій загального користування - парку.
Викупити у акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032129) для суспільних потреб земельні ділянки площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташовані між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, для облаштування озеленених територій загального користування - парку (справа N 431117326).
hume написав:[quote="5242286:UA"]https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html Может неплохо получится. Сосновый лес. Озеро Министерка.
Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.
В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома. У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет)
Приятель киевлянин живёт в патриотике и ездит всегда, на велосипеде в хорошую погоду, на работу на Левобережку. Говорит когда на Русановку заезжает, как будто в другой Киев попадаешь. Воздух чище из за зелени и Днепра, а по ощущениям и прохладнее также. На районе у него бетонные коробки, которые давят психологически сильно, закрывая небо, в единственный большой супермаркет очередя всегда, между домами вообще говорит, сплошные паркинги и не пройти , да и вообще жильё в основном 37 метровые "соты" , только прийти с работы и уснуть, что бы не видеть этого кошмара. Соседей слышно даже когда кто-то чихают, а в часы пик очередь в лифты .
И в тоже время - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/zhkpatrio ... tem_to_vec[/quote]Я в частности потому вообще ПОХ не рассматривал, хотя я там и не жил никогда, впечатление он создал достаточное даже от периодического посещения. Хотя, в то же время понимаю любителей ПОХа - там "все есть". Ну, "кожному своє"
17.05.2018 КМДА принимает решение о выкупе земельных участков.
Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо викупу земельних ділянок площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташованих між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, що знаходяться у приватній власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), для облаштування озеленених територій загального користування - парку.
Викупити у акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032129) для суспільних потреб земельні ділянки площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташовані між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, для облаштування озеленених територій загального користування - парку (справа N 431117326).
Это просто полный трешняк, так что 50-авеню думаю будут строить и дальше.
Та да, и каждый раз очередной депутат рапортует в фейсбуке - "парку на Микільскій слобідці бути!!1"
Касательно ЛазурногоБлюза,вот еще фотки, я думаю что фасад типа бизнес-класса так выглядеть не должен, приснопамятная Патриотика и то лучше
Теперь понял, о чем вы. Да, да и секция эта вообще там не пришей кобыле хвост. Как будто её постфактум в проект влепили
П.С. Сомневаюсь, что Патриотика через 10 лет после сдачи будет лучше выглядеть. Там дома 2017 года уже признаки ушатанности имеют. И концентрация вильнолюда меньше. Свечка КГС рядом тоже не эталон. Царь балкон уже налепили, спасибо хоть не гнездо из вагонки, и придомовой нет вообще.
Frant написав:.. І ціни "вторинки" ще не досягли рівня 2013, навіть близько. Проте є величезний камінь у вікно "ростішок" - негативна демографія. ..
не-не-не. 2013 и 2008 забудьте. Речь шла (база) о апреле или мае 2020 - кто помнит, поправьте. Оттуда и пляшем. демографию тоже упоминали, даже вроде со мной некоторые согласились, что 5-10 лет еще есть, йолки там красивые были. Макс прав, - если в мире много шальных денех, часть неизбежно просачивается к нам - и тратятся. То же самое касается "импорта инфляции". Я так понял, что все надежды обваляшек на мистические комитеты по открытым рынкам, ЕЦБ, Северные Потоки, Путеннападет, ЗеСольет, НДС на первичку, мостНаТроюНепостроят, ШРТ сгниет и прочую ересь. Мои опасения, что резкий рост цен на стройматериалы могут вморозить и обанкротить многие стройки, отчего вторичка может неожиданно взлететь.
zzzzzz написав:Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.
Чекаємо вересня-жовтня 2021. Невже графіки і діаграми зРадіо - хибні???
Разом з укріпленням курсу національної валюти таке явище в Жаботинській Школі Економіки (ЖШЕ) називають "пішла вода до хати" або велика долларова інфляція. Нічого позитивного в цьому немає ні для кого.