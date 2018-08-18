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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7619762076217622>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:10

  Puente написав:Так там хоч метро як альтернатива . А той куток на північ від Подолу - повний капут зі всіх сторін . Доріг немає і громадський транспорт не тягне ...

Кличко окружную дорогу активно строит.
Уже висит информационный щит и начаты работы от Богатырской до Оболонского проспекта.
С автомобильной точки зрения, что окраина Оболони - Героев Днепра, что Минский массив будет один xер.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:15

  Frant написав:..
Побачимо, побачимо)))
..

давайте просто предположим, что это абсолютно неожиданно случится.
Я, скажем, в качестве ситуативного сторонника лагеря растишек готов покаяться, если все мои насмешки пройдут мимо кассы, о чем писал неоднократно.
А вы, в случае наступления неожиданного фиаско, готовы морально покаяться? ))) Давайте даже по другому - вы хоть раз в жизни признавали неправоту? ))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:21

  sequence написав:
  Frant написав:..
Побачимо, побачимо)))
..

давайте просто предположим, что это абсолютно неожиданно случится.
Я, скажем, в качестве ситуативного сторонника лагеря растишек готов покаяться, если все мои насмешки пройдут мимо кассы, о чем писал неоднократно.
А вы, в случае наступления неожиданного фиаско, готовы морально покаяться? ))) Давайте даже по другому - вы хоть раз в жизни признавали неправоту? ))

Запросто можу визнати, що був неправий.
_____
Останній рік - я обережно ставлюсь до "обвалішеських" прогнозів.
мабуть, швидше буде "дорожай".
До речі, на "первинці" - "дорожай" з 2016 року.
На "вторинці" - з 2018.
Поки що так.

І ціни "вторинки" ще не досягли рівня 2013, навіть близько.
Проте є величезний камінь у вікно "ростішок" - негативна демографія.

Питання в тому, коли зупиниться "дорожай".
P.S. Епідемія короновірусу, схоже, закінчується.
P.S.S. Хто встиг зловити цінове "дно" і затарився на всю котлєту - той молодець :D ((((
Зараз, по моєму, вже пізно. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:31

  sequence написав:
  Frant написав:
  zzzzzz написав:Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.

Чекаємо вересня-жовтня 2021.
Невже графіки і діаграми зРадіо - хибні???

придется покаяться перед светлым ликом растишек.

Ну кто же мог предположить что после триллионных эмиссий такое произойдёт?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  sequence написав:
  Frant написав:[quote="5242507:zzzzzz"]Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.

Чекаємо вересня-жовтня 2021.
Невже графіки і діаграми зРадіо - хибні???

придется покаяться перед светлым ликом растишек.

Ну кто же мог предположить что после триллионных эмиссий такое произойдёт?[/quote]
…которых в упор «не увидела» наша штатная пифия на своих графичках, бгг


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:42

  zzzzzz написав:Прохожий.

Вот просто феерическая история.

17.05.2018 КМДА принимает решение о выкупе земельных участков.
Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо викупу земельних ділянок площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташованих між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, що знаходяться у приватній власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), для облаштування озеленених територій загального користування - парку.

https://kmr.ligazakon.net/document/mr18 ... mfcSaLmifg


прошло ТРИ года !!!!!!!!!!!!

22.04.2021 КМДА принимает опять решение о выкупе.
Викупити у акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032129) для суспільних потреб земельні ділянки площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташовані між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, для облаштування озеленених територій загального користування - парку (справа N 431117326).

https://kmr.ligazakon.net/document/mr21 ... mfcSaLmifg


Это просто полный трешняк, так что 50-авеню думаю будут строить и дальше.



Та да, и каждый раз очередной депутат рапортует в фейсбуке - "парку на Микільскій слобідці бути!!1"

Касательно ЛазурногоБлюза,вот еще фотки, я думаю что фасад типа бизнес-класса так выглядеть не должен, приснопамятная Патриотика и то лучшеЗображення
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 11 чер, 2021 11:44, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:
  Faceless написав:
hume написав:[quote="5242286:UA"]https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-poyavitsya-novyy-mikrorayon-kievsovet-1623344513.html
Может неплохо получится.
Сосновый лес. Озеро Министерка.

Как же нах с этих районов выезжать. Патриотика на озёрах, Минский, варшавское деление жилых комплексов, и каждый из комплексов на 10+ тысяч квартир. Чем отличается столица от аркады я хз. Те же человейники, правда более разукрашенные, но те же 15 квартир на этаже. Из благоустроенной территории - брусчатка и три дерева, разноцветная площадка (одна штука) Был недавно в первом варшавском- грусть печаль, та же печаль в галактике.


В Галактике таки веселее. Придомовая хоть и небольшая для такого комплекса, но есть, и не одна площадочка, а целая куча, детские, игровые площадки, всякие скамейки, тренажёры и проч, освещение нормальное, газончики. И в Галактике никак не 15 квартир на этаж, намного меньше, варьируется в зависимости от дома.
У Аркады придомовой нет в Патриотике вообще, никакой. Даже у КГС в Каховском не так печально (хотя и там никакой нет)

Приятель киевлянин живёт в патриотике и ездит всегда, на велосипеде в хорошую погоду, на работу на Левобережку. Говорит когда на Русановку заезжает, как будто в другой Киев попадаешь. Воздух чище из за зелени и Днепра, а по ощущениям и прохладнее также. На районе у него бетонные коробки, которые давят психологически сильно, закрывая небо, в единственный большой супермаркет очередя всегда, между домами вообще говорит, сплошные паркинги и не пройти , да и вообще жильё в основном 37 метровые "соты" , только прийти с работы и уснуть, что бы не видеть этого кошмара. Соседей слышно даже когда кто-то чихают, а в часы пик очередь в лифты .

И в тоже время - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/zhkpatrio ... tem_to_vec[/quote]Я в частности потому вообще ПОХ не рассматривал, хотя я там и не жил никогда, впечатление он создал достаточное даже от периодического посещения. Хотя, в то же время понимаю любителей ПОХа - там "все есть". Ну, "кожному своє"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  zzzzzz написав:Прохожий.

Вот просто феерическая история.

17.05.2018 КМДА принимает решение о выкупе земельных участков.
Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо викупу земельних ділянок площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташованих між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, що знаходяться у приватній власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), для облаштування озеленених територій загального користування - парку.

https://kmr.ligazakon.net/document/mr18 ... mfcSaLmifg


прошло ТРИ года !!!!!!!!!!!!

22.04.2021 КМДА принимает опять решение о выкупе.
Викупити у акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 00032129) для суспільних потреб земельні ділянки площею 2,5757 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0255), площею 1,9796 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0256), площею 1,8118 га (кадастровий номер 8000000000:66:178:0257), розташовані між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва, для облаштування озеленених територій загального користування - парку (справа N 431117326).

https://kmr.ligazakon.net/document/mr21 ... mfcSaLmifg


Это просто полный трешняк, так что 50-авеню думаю будут строить и дальше.



Та да, и каждый раз очередной депутат рапортует в фейсбуке - "парку на Микільскій слобідці бути!!1"

Касательно ЛазурногоБлюза,вот еще фотки, я думаю что фасад типа бизнес-класса так выглядеть не должен, приснопамятная Патриотика и то лучшеЗображення
Теперь понял, о чем вы. Да, да и секция эта вообще там не пришей кобыле хвост. Как будто её постфактум в проект влепили

П.С. Сомневаюсь, что Патриотика через 10 лет после сдачи будет лучше выглядеть. Там дома 2017 года уже признаки ушатанности имеют. И концентрация вильнолюда меньше.
Свечка КГС рядом тоже не эталон. Царь балкон уже налепили, спасибо хоть не гнездо из вагонки, и придомовой нет вообще.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:47

  Frant написав:..
І ціни "вторинки" ще не досягли рівня 2013, навіть близько.
Проте є величезний камінь у вікно "ростішок" - негативна демографія.
..

не-не-не. 2013 и 2008 забудьте. Речь шла (база) о апреле или мае 2020 - кто помнит, поправьте. Оттуда и пляшем.
демографию тоже упоминали, даже вроде со мной некоторые согласились, что 5-10 лет еще есть, йолки там красивые были.
Макс прав, - если в мире много шальных денех, часть неизбежно просачивается к нам - и тратятся. То же самое касается "импорта инфляции".
Я так понял, что все надежды обваляшек на мистические комитеты по открытым рынкам, ЕЦБ, Северные Потоки, Путеннападет, ЗеСольет, НДС на первичку, мостНаТроюНепостроят, ШРТ сгниет и прочую ересь.
Мои опасения, что резкий рост цен на стройматериалы могут вморозить и обанкротить многие стройки, отчего вторичка может неожиданно взлететь.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:47

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Індекс цін виробників +33.1% р/р у травні.

Чекаємо вересня-жовтня 2021.
Невже графіки і діаграми зРадіо - хибні???
Разом з укріпленням курсу національної валюти таке явище в Жаботинській Школі Економіки (ЖШЕ) називають "пішла вода до хати" або велика долларова інфляція. Нічого позитивного в цьому немає ні для кого.
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