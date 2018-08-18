Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Если жить не выезжая, то может будет нормально. Отличается от варшавского в лучшую сторону только из-за соснового леса вокруг. Ну а если на авто - грусть печаль.
Вы с Оболони/на Оболонь в час пик на авто пробовали ездить? И ничего, народ как то живет.
Конечно ездил. Такая же грусть как и дорога в час пик в любой другой спальник. С Оболони реально проще на метро, 10 минут и в центре. Так же как то писал, что человек с матюками продал квартиру в яскравом и снял на оболонской набережной. Мотивировал логистическими проблемами района и грустью места в целом. Гаражи только дополняют уныния
Подождем цю перлину.только между домами растительности не будет
zzzzzz написав:Основной рост произошел в производстве руды где цены на мировых рынках взлетели. То есть рост цен произошел там где продукция идет на экспорт и взлетели экспортные цены.
Но в любом случае рост цен производителей перейдет в потребительсткую инфляцию.
Нынешняя инфляция особенная - она необратимая. Товарная инфляция обратима. Бум цен на сырье проходит и цены на товары могут упасть. Но! В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п. А з/п, как мы знаем, если вырастут, потом уже не снижаются. Очень быстро начнется экспорт этой инфляции и по всему миру. Глобализация. Готовьте и вы свои карманы. И у вас повышение не за горами. А начнут расти з/п - начнут расти и кв. метры.