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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76207621762276237624>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:49

  UA написав:
  hume написав:Если жить не выезжая, то может будет нормально. Отличается от варшавского в лучшую сторону только из-за соснового леса вокруг. Ну а если на авто - грусть печаль.

Вы с Оболони/на Оболонь в час пик на авто пробовали ездить? :mrgreen:
И ничего, народ как то живет.

Конечно ездил. Такая же грусть как и дорога в час пик в любой другой спальник. С Оболони реально проще на метро, 10 минут и в центре. Так же как то писал, что человек с матюками продал квартиру в яскравом и снял на оболонской набережной. Мотивировал логистическими проблемами района и грустью места в целом. Гаражи только дополняют уныния

Подождем цю перлину.только между домами растительности не будет
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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:51

  zzzzzz написав:Основной рост произошел в производстве руды где цены на мировых рынках взлетели. То есть рост цен произошел там где продукция идет на экспорт и взлетели экспортные цены.

Но в любом случае рост цен производителей перейдет в потребительсткую инфляцию.


Нынешняя инфляция особенная - она необратимая. :!:
Товарная инфляция обратима. Бум цен на сырье проходит и цены на товары могут упасть.
Но! В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п. А з/п, как мы знаем, если вырастут, потом уже не снижаются. Очень быстро начнется экспорт этой инфляции и по всему миру. Глобализация. Готовьте и вы свои карманы. И у вас повышение не за горами. А начнут расти з/п - начнут расти и кв. метры. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:54

  Libo написав:.. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п...
тю, ввели бы безвиз с Украиной, люди бы продали последнее за билет в один конец ))
и не нужно резко повышать!
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:55

  sequence написав:Мои опасения, что резкий рост цен на стройматериалы могут вморозить и обанкротить многие стройки, отчего вторичка может неожиданно взлететь.

На даний момент "вторинка" коштує суттєво дешевше, ніж в 2013.

В 2013 - чи була ціна "рівноважною, ринковою і справедливою"?

ЗП були меньші, факт.

Схоже, що є певний простір для зростання цін КРЖН.

Знову ж, до якого рівня?

І коли воно зупиниться?

Серйозні питання, між іншим.

Майже гамлетівські.

Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:01

  Libo написав:Готовьте и вы свои карманы. И у вас повышение не за горами. А начнут расти з/п - начнут расти и кв. метры. 8)
хватит тиражировать заблуждение, долларовая инфляция убьет у нас рабочие места
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:21

На рост цен на недвижимость надо смотреть положительно и весело, глазами американцев. Там в этом плане нет всепропальщиков и нытиков, как у вас. Другая философия. Растет стоимость твоего дома - растёт и твоя эквити, т.е. ты можешь эти виртуальные деньги тратить на свою реальную жизнь. Вот это абстрактное повышение цен на недвижимость добавило им в кошельки всего лишь за один квартал $2 трлн. реальных денег! :)
Кому-то может не нравиться такая экономика, но это сколько бабла пиплу! Оправдывает всё.
Нам бы десятую часть, в одном квартале, $200 млрд. на руки, на шопинг, тачки, отдых и развлечения! :shock:
Надо срочно копировать их систему. :idea:

Home equity grew by $2 trillion in the first quarter

Home prices have been on a tear this year, hitting record highs and pushing up homeowners' wealth.

Home equity -- the difference between the value of your home and how much you owe on your mortgage -- rose by nearly 20% in the first part of this year from last year, according to CoreLogic. Homeowners with mortgages -- about 62% of properties -- saw an equity gain of nearly $2 trillion nationally from last year, which is an average gain of $33,400 per borrower.

https://edition.cnn.com/2021/06/10/home ... index.html
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:30

  Libo написав:В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п

А що - Китай переніс виробництво на територію США????
Тайно, вночі????

  Libo написав:Надо срочно копировать их систему.

Для цього треба лише стати країною-емітентом світової резервної валюти.
_____________
Висновок:
Лібо, ти пишеш якусь куйню. Плутаєш тепле з м,яким і ставиш бричку перед конем.
Ти вже проїхався по дальнім лісовим селам Чернігівської та Житомирської областей?

Це тобі пішло би на користь. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 чер, 2021 12:33, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:31

  Libo написав:Надо срочно копировать их систему. :idea:
По-моему ты невменяемый, не понимаешь что-такое эмиссионный центр и статус глобальной резервной валюты. Предлагаешь скопировать доллар и ФРС? К Каддафи в гости поедешь.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:33

  Grand Touring написав: хватит тиражировать заблуждение, долларовая инфляция убьет у нас рабочие места


У нас в начале 90-х т.н. экономисты тоже говорили: Украина конкурентноспособна только при з/п до $50 в месяц. Всё что больше убьет экономику и рабочие места. Сейчас уже где-то $500 и это в основном та самая долларовая инфляция. Наоборот жить нам стало веселее. :lol:
Я еще при Зелёном гарантирую вам тыщу. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:38

  Frant написав:..
Лібо, ти пишеш якусь куйню. ..

сложно сказать. Уровень безработицы за год в Штатах свалился на 8пп за год и уверенно движется на юх. Но до безвиза с Украиной далеко, да.
sequence
 
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