Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Если жить не выезжая, то может будет нормально. Отличается от варшавского в лучшую сторону только из-за соснового леса вокруг. Ну а если на авто - грусть печаль.
Вы с Оболони/на Оболонь в час пик на авто пробовали ездить? И ничего, народ как то живет.
Конечно ездил. Такая же грусть как и дорога в час пик в любой другой спальник. С Оболони реально проще на метро, 10 минут и в центре. Так же как то писал, что человек с матюками продал квартиру в яскравом и снял на оболонской набережной. Мотивировал логистическими проблемами района и грустью места в целом. Гаражи только дополняют уныния
Подождем цю перлину.только между домами растительности не будет
zzzzzz написав:Основной рост произошел в производстве руды где цены на мировых рынках взлетели. То есть рост цен произошел там где продукция идет на экспорт и взлетели экспортные цены.
Но в любом случае рост цен производителей перейдет в потребительсткую инфляцию.
Нынешняя инфляция особенная - она необратимая. Товарная инфляция обратима. Бум цен на сырье проходит и цены на товары могут упасть. Но! В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п. А з/п, как мы знаем, если вырастут, потом уже не снижаются. Очень быстро начнется экспорт этой инфляции и по всему миру. Глобализация. Готовьте и вы свои карманы. И у вас повышение не за горами. А начнут расти з/п - начнут расти и кв. метры.
На рост цен на недвижимость надо смотреть положительно и весело, глазами американцев. Там в этом плане нет всепропальщиков и нытиков, как у вас. Другая философия. Растет стоимость твоего дома - растёт и твоя эквити, т.е. ты можешь эти виртуальные деньги тратить на свою реальную жизнь. Вот это абстрактное повышение цен на недвижимость добавило им в кошельки всего лишь за один квартал $2 трлн. реальных денег! Кому-то может не нравиться такая экономика, но это сколько бабла пиплу! Оправдывает всё. Нам бы десятую часть, в одном квартале, $200 млрд. на руки, на шопинг, тачки, отдых и развлечения! Надо срочно копировать их систему.
Home equity grew by $2 trillion in the first quarter
Home prices have been on a tear this year, hitting record highs and pushing up homeowners' wealth.
Home equity -- the difference between the value of your home and how much you owe on your mortgage -- rose by nearly 20% in the first part of this year from last year, according to CoreLogic. Homeowners with mortgages -- about 62% of properties -- saw an equity gain of nearly $2 trillion nationally from last year, which is an average gain of $33,400 per borrower.
Libo написав:В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п
А що - Китай переніс виробництво на територію США???? Тайно, вночі????
Libo написав:Надо срочно копировать их систему.
Для цього треба лише стати країною-емітентом світової резервної валюти. _____________ Висновок: Лібо, ти пишеш якусь куйню. Плутаєш тепле з м,яким і ставиш бричку перед конем. Ти вже проїхався по дальнім лісовим селам Чернігівської та Житомирської областей?
Це тобі пішло би на користь.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 чер, 2021 12:33, всього редагувалось 3 разів.
Grand Touring написав: хватит тиражировать заблуждение, долларовая инфляция убьет у нас рабочие места
У нас в начале 90-х т.н. экономисты тоже говорили: Украина конкурентноспособна только при з/п до $50 в месяц. Всё что больше убьет экономику и рабочие места. Сейчас уже где-то $500 и это в основном та самая долларовая инфляция. Наоборот жить нам стало веселее. Я еще при Зелёном гарантирую вам тыщу.