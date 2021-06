Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:21

Home equity grew by $2 trillion in the first quarter

На рост цен на недвижимость надо смотреть положительно и весело, глазами американцев. Там в этом плане нет всепропальщиков и нытиков, как у вас. Другая философия. Растет стоимость твоего дома - растёт и твоя эквити, т.е. ты можешь эти виртуальные деньги тратить на свою реальную жизнь. Вот это абстрактное повышение цен на недвижимость добавило им в кошельки всего лишь за один квартал $2 трлн. реальных денег!Кому-то может не нравиться такая экономика, но это сколько бабла пиплу! Оправдывает всё.Нам бы десятую часть, в одном квартале, $200 млрд. на руки, на шопинг, тачки, отдых и развлечения!Надо срочно копировать их систему.Home prices have been on a tear this year, hitting record highs and pushing up homeowners' wealth.Home equity -- the difference between the value of your home and how much you owe on your mortgage -- rose by nearly 20% in the first part of this year from last year, according to CoreLogic. Homeowners with mortgages -- about 62% of properties -- saw an equity gain of nearly $2 trillion nationally from last year, which is an