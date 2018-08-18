Статус валюты не имеет к ипотеке и её инструментарию ни малейшего отношения. Ипотека и её инструментарий есть в разных странах, с разными валютами.
Это вопрос не валюты, а банковской системы.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:39
Статус валюты не имеет к ипотеке и её инструментарию ни малейшего отношения. Ипотека и её инструментарий есть в разных странах, с разными валютами.
Это вопрос не валюты, а банковской системы.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:40
Поляки, прибалти і московіти приїдуть до нас працювати?
Перепрошую пана - а ким працювати?
На будівництвах, клепати 25-поверхові пінопластові "неохрущовки"???
Чи добувати залізну руду в Кривому Розі та ільменіт в Житомирській області?
Чи копати бурштин і чавити олію?
П.С. А якщо при Зе- не буде середньої ЗП 1000 дол/міс по державі ?
Тоді що?
Галстук свій з,їси?
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:43
Про переносы из Китая не знаю.
Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:46
Вакансії які - касирами в супермаркетах?
Офіціантами в кабаках?
Схоже, що американці надрукували надто багато зелених папірців з зображеннями мертвих прехидентів.
Тому й проблеми з персоналом.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:47
Неделю назад была сводка погранслужбы, которая задержала за пересечение границы поляка-нелегала. Как он объяснял, пробирался в Украину на сбор клубники.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! (с)
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:49
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:49
Звіздьож)))
Шкода, що закритий форум про купівлю турецької курортної нерухомості.
Тобі там було би в самий раз жартувати.
Це мені відомо)))
Не спокушайте, я не поїду в Америку працювати офіціантом чи касиром)))
______________
Не думаю, що офіціанти і касири в Америці розкошують))))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 чер, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:50
Давно слежу за идеей соединить окружную с оболонским проспектом. Думал сначала просто идея...а нет. Ждём. Пробка начнется от героев Днепра и закончится где то в районе нового минского массива ( в лучшем случае )
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:52
есть такое понятие инфляционный шок и последствия. А так да - что тогда было 50 баксов - еда и коммуналка, что сейчас 500.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:54
Гм.
Слід чітко розуміти, що на середню/медіанну ЗП - ніде в світі народ не жирує.
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