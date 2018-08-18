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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7621762276237624>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:39

  Grand Touring написав:По-моему ты невменяемый, не понимаешь что-такое эмиссионный центр и статус глобальной резервной валюты. Предлагаешь скопировать доллар и ФРС? К Каддафи в гости поедешь.


Статус валюты не имеет к ипотеке и её инструментарию ни малейшего отношения. Ипотека и её инструментарий есть в разных странах, с разными валютами.
Это вопрос не валюты, а банковской системы. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:40

  Libo написав:
  Grand Touring написав: хватит тиражировать заблуждение, долларовая инфляция убьет у нас рабочие места


У нас в начале 90-х т.н. экономисты тоже говорили: Украина конкурентноспособна только при з/п до $50 в месяц. Всё что больше убьет экономику и рабочие места. Сейчас уже где-то $500 и это в основном та самая долларовая инфляция. Наоборот жить нам стало веселее. :lol:
Я еще при Зелёном гарантирую вам тыщу. :wink:

Поляки, прибалти і московіти приїдуть до нас працювати?
Перепрошую пана - а ким працювати?
На будівництвах, клепати 25-поверхові пінопластові "неохрущовки"???
Чи добувати залізну руду в Кривому Розі та ільменіт в Житомирській області?
Чи копати бурштин і чавити олію?

П.С. А якщо при Зе- не буде середньої ЗП 1000 дол/міс по державі ?
Тоді що?
Галстук свій з,їси?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:43

  Frant написав:
  Libo написав:В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п

А що - Китай переніс виробництво на територію США????
Тайно, вночі????


Про переносы из Китая не знаю.
Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:46

  Libo написав:
  Frant написав:
  Libo написав:В США сейчас инфляция на рынке труда. Огромная нехватка рабочей силы и поэтому идёт резкое и повсеместное повышение з/п

А що - Китай переніс виробництво на територію США????
Тайно, вночі????


Про переносы из Китая не знаю.
Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?

Вакансії які - касирами в супермаркетах?
Офіціантами в кабаках?

Схоже, що американці надрукували надто багато зелених папірців з зображеннями мертвих прехидентів.

Тому й проблеми з персоналом.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:47

  Frant написав:[b]Поляки, прибалти і московіти приїдуть до нас працювати?
Перепрошую пана - а ким працювати?


Неделю назад была сводка погранслужбы, которая задержала за пересечение границы поляка-нелегала. Как он объяснял, пробирался в Украину на сбор клубники.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! (с)
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:49

  Frant написав:..
Вакансії які - касирами в супермаркетах?
Офіціантами в кабаках?
..
Франт, у нас в Киеве ща ЗП раза в два-три ниже, чем у вышеуказанных сабжей
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:49

  Libo написав:
  Frant написав:[b]Поляки, прибалти і московіти приїдуть до нас працювати?
Перепрошую пана - а ким працювати?


Неделю назад была сводка погранслужбы, которая задержала за пересечение границы поляка-нелегала. Как он объяснял, пробирался в Украину на сбор клубники.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! (с)
:lol: :lol: :lol:

Звіздьож)))
Шкода, що закритий форум про купівлю турецької курортної нерухомості.
Тобі там було би в самий раз жартувати.

  sequence написав:Франт, у нас в Киеве ща ЗП раза в два-три ниже, чем у вышеуказанных сабжей

Це мені відомо)))
Не спокушайте, я не поїду в Америку працювати офіціантом чи касиром))) :mrgreen:
______________

Не думаю, що офіціанти і касири в Америці розкошують)))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 чер, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:50

  UA написав:
  Puente написав:Так там хоч метро як альтернатива . А той куток на північ від Подолу - повний капут зі всіх сторін . Доріг немає і громадський транспорт не тягне ...

Кличко окружную дорогу активно строит.
Уже висит информационный щит и начаты работы от Богатырской до Оболонского проспекта.
С автомобильной точки зрения, что окраина Оболони - Героев Днепра, что Минский массив будет один xер.

Давно слежу за идеей соединить окружную с оболонским проспектом. Думал сначала просто идея...а нет. Ждём. Пробка начнется от героев Днепра и закончится где то в районе нового минского массива ( в лучшем случае )
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:52

  Libo написав:У нас в начале 90-х т.н. экономисты тоже говорили: Украина конкурентноспособна только при з/п до $50 в месяц. Всё что больше убьет экономику и рабочие места. Сейчас уже где-то $500 и это в основном та самая долларовая инфляция. Наоборот жить нам стало веселее. :lol:
Я еще при Зелёном гарантирую вам тыщу. :wink:
есть такое понятие инфляционный шок и последствия. А так да - что тогда было 50 баксов - еда и коммуналка, что сейчас 500.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:54

  Grand Touring написав:
  Libo написав:У нас в начале 90-х т.н. экономисты тоже говорили: Украина конкурентноспособна только при з/п до $50 в месяц. Всё что больше убьет экономику и рабочие места. Сейчас уже где-то $500 и это в основном та самая долларовая инфляция. Наоборот жить нам стало веселее. :lol:
Я еще при Зелёном гарантирую вам тыщу. :wink:
есть такое понятие инфляционный шок и последствия. А так да - что тогда было 50 баксов - еда и коммуналка, что сейчас 500.

Гм. :twisted:
Слід чітко розуміти, що на середню/медіанну ЗП - ніде в світі народ не жирує. :wink:
Frant
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