Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли.
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Frant написав:Гм. Слід чітко розуміти, що на середню/медіанну ЗП - ніде в світі народ не жирує.
Правильно. Что 120 руб. в совдепии, что $100 в 90-е, что сейчас $5 тыщ в Америке, что $1 тыща в Киеве - жить будешь примерно одинаково. Будет над головой крыша, с голоду не умрешь, но такая бесцветная жизнь нас не устраивала и не устроит. Для яркой жизни везде надо существенно прибавить.
Puente написав:Так там хоч метро як альтернатива . А той куток на північ від Подолу - повний капут зі всіх сторін . Доріг немає і громадський транспорт не тягне ...
Кличко окружную дорогу активно строит. Уже висит информационный щит и начаты работы от Богатырской до Оболонского проспекта. С автомобильной точки зрения, что окраина Оболони - Героев Днепра, что Минский массив будет один xер.
Давно слежу за идеей соединить окружную с оболонским проспектом. Думал сначала просто идея...а нет. Ждём. Пробка начнется от героев Днепра и закончится где то в районе нового минского массива ( в лучшем случае )
Фуры пустят по Богатырской, остальным с Оболони выезд на Окружную с Оболонского, а то и Сталинграда. Вроде должно быть норм. Всё, что не делается - к лучшему... Только вот залив Верблюд жалко. Бывшая собственность Родовида будет застроена...
Gonzik написав:Фуры пустят по Богатырской, остальным с Оболони выезд на Окружную с Оболонского, а то и Сталинграда. Вроде должно быть норм. Всё, что не делается - к лучшему... Только вот залив Верблюд жалко. Бывшая собственность Родовида будет застроена...
Конечно норм. Оболонский и так загружен, мимо героев проехать то еще задание, на минской еще пару жк, на героев рынок снесем и еще жк, стоять будем от оболони. А так все нормально, правильной дорогой идем.
Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли.
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Из того, что по теме слышал, там многим выгоднее сейчас стало на ковид-пособии сидеть чем идти условным разносчиком пиццы, отсюда и дефицит рабсилы. Что до долларовой инфляции, то в соседней теме приводил пример роста за ойтишнегов за последний год, это явно одно из её следствий.