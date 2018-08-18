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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7621762276237624

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 89
1. Зросли більш, як на 15%
16%
14
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:59

  Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:05

  Frant написав:Гм. :twisted:
Слід чітко розуміти, що на середню/медіанну ЗП - ніде в світі народ не жирує. :wink:


Правильно.
Что 120 руб. в совдепии, что $100 в 90-е, что сейчас $5 тыщ в Америке, что $1 тыща в Киеве - жить будешь примерно одинаково. Будет над головой крыша, с голоду не умрешь, но такая бесцветная жизнь нас не устраивала и не устроит. :lol: Для яркой жизни везде надо существенно прибавить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:14

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... spisok.htm
В Украине хотят изменить правила аренды квартир и навязать брокеров: к чему готовиться
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:38

  hume написав:
  UA написав:
  Puente написав:Так там хоч метро як альтернатива . А той куток на північ від Подолу - повний капут зі всіх сторін . Доріг немає і громадський транспорт не тягне ...

Кличко окружную дорогу активно строит.
Уже висит информационный щит и начаты работы от Богатырской до Оболонского проспекта.
С автомобильной точки зрения, что окраина Оболони - Героев Днепра, что Минский массив будет один xер.

Давно слежу за идеей соединить окружную с оболонским проспектом. Думал сначала просто идея...а нет. Ждём. Пробка начнется от героев Днепра и закончится где то в районе нового минского массива ( в лучшем случае )

Фуры пустят по Богатырской, остальным с Оболони выезд на Окружную с Оболонского, а то и Сталинграда. Вроде должно быть норм. Всё, что не делается - к лучшему... Только вот залив Верблюд жалко. Бывшая собственность Родовида будет застроена...
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:08

  Gonzik написав:Фуры пустят по Богатырской, остальным с Оболони выезд на Окружную с Оболонского, а то и Сталинграда. Вроде должно быть норм. Всё, что не делается - к лучшему... Только вот залив Верблюд жалко. Бывшая собственность Родовида будет застроена...


Конечно норм. Оболонский и так загружен, мимо героев проехать то еще задание, на минской еще пару жк, на героев рынок снесем и еще жк, стоять будем от оболони. А так все нормально, правильной дорогой идем.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:09

  Grand Touring написав:
  Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.

Из того, что по теме слышал, там многим выгоднее сейчас стало на ковид-пособии сидеть чем идти условным разносчиком пиццы, отсюда и дефицит рабсилы.
Что до долларовой инфляции, то в соседней теме приводил пример роста за ойтишнегов за последний год, это явно одно из её следствий.
Рыба-сом
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  #<1 ... 7621762276237624
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