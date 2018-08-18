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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76227623762476257626>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:59

  Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:05

  Frant написав:Гм. :twisted:
Слід чітко розуміти, що на середню/медіанну ЗП - ніде в світі народ не жирує. :wink:


Правильно.
Что 120 руб. в совдепии, что $100 в 90-е, что сейчас $5 тыщ в Америке, что $1 тыща в Киеве - жить будешь примерно одинаково. Будет над головой крыша, с голоду не умрешь, но такая бесцветная жизнь нас не устраивала и не устроит. :lol: Для яркой жизни везде надо существенно прибавить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:14

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... spisok.htm
В Украине хотят изменить правила аренды квартир и навязать брокеров: к чему готовиться
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:38

  hume написав:
  UA написав:
  Puente написав:Так там хоч метро як альтернатива . А той куток на північ від Подолу - повний капут зі всіх сторін . Доріг немає і громадський транспорт не тягне ...

Кличко окружную дорогу активно строит.
Уже висит информационный щит и начаты работы от Богатырской до Оболонского проспекта.
С автомобильной точки зрения, что окраина Оболони - Героев Днепра, что Минский массив будет один xер.

Давно слежу за идеей соединить окружную с оболонским проспектом. Думал сначала просто идея...а нет. Ждём. Пробка начнется от героев Днепра и закончится где то в районе нового минского массива ( в лучшем случае )

Фуры пустят по Богатырской, остальным с Оболони выезд на Окружную с Оболонского, а то и Сталинграда. Вроде должно быть норм. Всё, что не делается - к лучшему... Только вот залив Верблюд жалко. Бывшая собственность Родовида будет застроена...
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:08

  Gonzik написав:Фуры пустят по Богатырской, остальным с Оболони выезд на Окружную с Оболонского, а то и Сталинграда. Вроде должно быть норм. Всё, что не делается - к лучшему... Только вот залив Верблюд жалко. Бывшая собственность Родовида будет застроена...


Конечно норм. Оболонский и так загружен, мимо героев проехать то еще задание, на минской еще пару жк, на героев рынок снесем и еще жк, стоять будем от оболони. А так все нормально, правильной дорогой идем.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:09

  Grand Touring написав:
  Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.

Из того, что по теме слышал, там многим выгоднее сейчас стало на ковид-пособии сидеть чем идти условным разносчиком пиццы, отсюда и дефицит рабсилы.
Что до долларовой инфляции, то в соседней теме приводил пример роста за ойтишнегов зп последний год, это явно одно из её следствий.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Странно как то. Сначала американцы взвыли, что им нечего кушать, потому что закрылись на карантин их рабочие места, а как только получили несколько тыщ на руки на покушать, они сразу разбогатели и перестали ходить на работу, из-за чего взвыли уже работодатели
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:29

  Frant написав:
  Grand Touring написав:
  Libo написав:У нас в начале 90-х т.н. экономисты тоже говорили: Украина конкурентноспособна только при з/п до $50 в месяц. Всё что больше убьет экономику и рабочие места. Сейчас уже где-то $500 и это в основном та самая долларовая инфляция. Наоборот жить нам стало веселее. :lol:
Я еще при Зелёном гарантирую вам тыщу. :wink:
есть такое понятие инфляционный шок и последствия. А так да - что тогда было 50 баксов - еда и коммуналка, что сейчас 500.

Гм. :twisted:
Слід чітко розуміти, що на середню/медіанну ЗП - ніде в світі народ не жирує. :wink:

На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:36

Устанавливать тарифы на тепло будут местные органы власти.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rstvo.html


В Киеве с учетом того что Нафтогаз еще год будет продавать газ по 7,42 тарифы не будут расти ( может незначительно +10+20% )

А дальше все будет зависеть от мировой цены на газ. Хотя не исключен вариант политического компромиса. Типа 7,42 грн за куб.

Но есть еще одна проблема. Которую тупо откладывают. Это долги за газ. И эта телега когда-то должна наипнуться.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:54

  BIGor написав:..
На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.

Если живешь в своей халупе и тратишь только на себя, то 40К грн хватит тебе в голову. Не изобретайте.
Другое дело, если стоит задача на что-то накопить - тогда да, придется напрячься.
Третье дело, если ЗП обоих супругов по 40, тогда по сути ЗП одного из супругов целиком идет в сбережения. Тогда и на квартиру за несколько лет несложно наскирдовать. Ну, наверно ))
sequence
 
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