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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7623762476257626>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:01

  BIGor написав:На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.

Термін "нормально" - є синонімом слова "перпендикулярно"???

Багато хто хоче губу розкатувати, проте ішачити по 10-12 годин/день з одним вихідним на тиждень - мало бажаючих.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:12

  sequence написав:
  BIGor написав:..
На большую даже в 2 раза чем средняя в Киеве нормально не проживешь.

Если живешь в своей халупе и тратишь только на себя, то 40К грн хватит тебе в голову. Не изобретайте.
Другое дело, если стоит задача на что-то накопить - тогда да, придется напрячься.
Третье дело, если ЗП обоих супругов по 40, тогда по сути ЗП одного из супругов целиком идет в сбережения. Тогда и на квартиру за несколько лет несложно наскирдовать. Ну, наверно ))

Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.
Даже если откладывать 40 кгрн (по курсу пусть 27 = 1470 дол.) выходит 6,8 лет.
И это без морей, крупных покупок и автомобиля, свадеб и похорон.
40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 11 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 2 разів.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:13

  Serg-ik написав:
  Grand Touring написав:благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.
Странно как то. Сначала американцы взвыли, что им нечего кушать, потому что закрылись на карантин их рабочие места, а как только получили несколько тыщ на руки на покушать, они сразу разбогатели и перестали ходить на работу, из-за чего взвыли уже работодатели

Серж, нас с Вами тупо и беззастенчиво грабанули ради благополучия этих бездельников.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, продалась еще одна квартира в моем доме. Без вида вообще. 3куе за метр голых стен. Покупатель довольный как слон. Фигня какая-то происходит.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:18

  Frant написав:Багато хто хоче губу розкатувати, проте ішачити по 10-12 годин/день з одним вихідним на тиждень - мало бажаючих.


Укропы трудяги, особенно в селе, но не трудоголики как американцы. Киев и крупные города скурвили нас. Нам потребовалось время, чтобы не только работать, а и повыпендирваться своими достижениями и успехами. Но это и двигатель прогресса, разнообразит и украшает нашу жизнь, делает её интересной и насыщенной, заставляет следить за собой и поддерживать себя в форме, трудиться и зарабатывать больше. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Grand Touring написав:
  Libo написав:Знаю только, что на сегодняшний день в США 9,3 млн. ваканский, которые не могут заполнить. Работодатели взвыли. :?
Вполне возможно, благодаря станку миллионы американцев проснулись с кошельками набитыми баксов за которые на мировом рынке можно купить товары и услуги. Покупательная способность населения резко выросла. Вырос спрос на рабсилу и на все биржевые и сырьевые товары.

Из того, что по теме слышал, там многим выгоднее сейчас стало на ковид-пособии сидеть чем идти условным разносчиком пиццы, отсюда и дефицит рабсилы.
Что до долларовой инфляции, то в соседней теме приводил пример роста за ойтишнегов зп последний год, это явно одно из её следствий.
благодаря «иннициативам» деда трумпа, а также пандемии, в штаты резко прекратился поток иммигрантов, вследствии чего и образовался дефицит дешевой рабсилы, рейты бьют рекорды, за трак драйверами и строителями реально очереди выстраиваются


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:26

  BIGor написав:Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.
Даже если откладывать 40 кгрн (по курсу пусть 27 = 1470 дол.) выходит 6,8 лет.
И это без морей, крупных покупок и автомобиля, свадеб и похорон.
40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.

Ви спочатку розберіться - Вам квартиру купити?
Чи добре жити???
Це зовсім різні речі(((

Якщо ж пан бажає об,єднати одне з іншим, тоді йому треба ЗП 70 000 - 80 000 грн/міс, не меньше.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, нас с Вами тупо и беззастенчиво грабанули ради благополучия этих бездельников.

это они Вам стену за 80 кгрн передвигали?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.

не перегибайте с ценой и пригодностью для жизни
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Устанавливать тарифы на тепло будут местные органы власти.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rstvo.html


В Киеве с учетом того что Нафтогаз еще год будет продавать газ по 7,42 тарифы не будут расти ( может незначительно +10+20% )

А дальше все будет зависеть от мировой цены на газ. Хотя не исключен вариант политического компромиса. Типа 7,42 грн за куб.

Но есть еще одна проблема. Которую тупо откладывают. Это долги за газ. И эта телега когда-то должна наипнуться.
как это все повлияет на стоимость киевской недвиги?
может есть какая то формула для подсчета коэффициента, на который подорожает/подешевеет недвига в связи с изменениями тарифов?
вот нахрена ты постишь этот флуд?


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kingkongovets
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