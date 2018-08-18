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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7623762476257626

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 90
1. Зросли більш, як на 15%
17%
15
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:30

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, нас с Вами тупо и беззастенчиво грабанули ради благополучия этих бездельников.

это они Вам стену за 80 кгрн передвигали?

За 80к грн. ребята здоровьем своим рисковали, нечеловеческие тяжести тягали, пылью мелкодисперсной дышали, строили перегородки, которые простоят дольше чем этот дом. А тут бездельникам за ваш счёт в карман деньги кладут. Просто так. Просто за то, что они есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, нас с Вами тупо и беззастенчиво грабанули ради благополучия этих бездельников.

это они Вам стену за 80 кгрн передвигали?

За 80к грн. ребята здоровьем своим рисковали, нечеловеческие тяжести тягали, пылью мелкодисперсной дышали, строили перегородки, которые простоят дольше чем этот дом. А тут бездельникам за ваш счёт в карман деньги кладут. Просто так. Просто за то, что они есть.
бездельникам как раз балык на воротник
бабло дают лишь тем, кто работает и исправно платит налоги


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:50

просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:54

  BIGor написав:..
Давайте посчитаем, более-менее 2-х комнатная квартира в Киеве с ремонтом пригодным для жизни стоит сейчас 120 куе.
Даже если откладывать 40 кгрн (по курсу пусть 27 = 1470 дол.) выходит 6,8 лет.
И это без морей, крупных покупок и автомобиля, свадеб и похорон.
40 кгрн для Киева сильно низкая зарплата для нормальной жизни.

даже Серж охерел от ваших запросов, аднако )) Если деньги хоть немного капитализировать (да хоть гривно депозит в Ощаде), то все у вас сложится, 2 млн. грн наскирдовать получится года за 3-4. А 120Кбаксов для старта, ИМХО, чересчур. В условном "Ла-лалэнде" вдвое дешевле + ремонт. Все же не Вишневое. Немного помучиться, а потом улучшить условия.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:55

  baraka написав:просто для инфы: обойный магазин говорит, что количество заказов упало по сравнению с предыдущим годом.

Понимаю, что выборка никакая, но в защиту скажу, что цены они предложили самые низкие (т.е. спрос упал не потому, что они могли цены повысить по сравнению с конкурентами)

Просто все себе теперь делают покраску, шпонированные панели и широкоформатный керамогранит Фондовалле. Обои никому не интересны. Пирожные вместо хлеба.
airmax78
 
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  #<1 ... 7623762476257626
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